Astuce iOS 18 : jouer avec le faisceau de la lampe torche !

Apple a remanié sa lampe de poche dans iOS 18, permettant aux utilisateurs de régler plus finement, à la fois l'intensité (comme avant) et le diamètre du faisceau lumineux. Une nouveauté cachée qui n'est pas disponible pour tout le monde. Seuls les iPhone équipés d'un flash adaptatif, soit les iPhone 14 Pro et iPhone 15 Pro, sont éligibles à cette astuce.

Apple a réservé une surprise sur la lampe torche

La nouvelle fonctionnalité apparaît à chaque fois que vous activez le flash de votre iPhone, en mode lampe torche. Que ce soit via le centre de contrôle, le raccourci de l'écran verrouillé ou en appuyant sur le bouton Action, vous aurez droit à extension animée de la Dynamic Island sur les iPhones qui en sont équipés. Ainsi, vous pourrez contrôler le faisceau lumineux en faisant glisser votre doigt dessus ; si vous faites glisser votre doigt verticalement, vous contrôlez l'intensité de la lumière, comme auparavant. Mais si vous faites glisser votre doigt horizontalement sur la petite fenêtre, vous pourrez également contrôler le diamètre du faisceau lumineux, autrement dit l'ouverture.

Si vous tapez n'importe où ailleurs, l'interface de la lampe de poche ira se loger dans la zone de Face ID, mais vous pourrez la faire revenir via un tap.



À noter que l'interface la lampe torche est également disponible sur l'écran de verrouillage, ce qui signifie que vous pouvez effectuer toutes ces opérations sans ouvrir l'iPhone. De même, l'intensité est réglable bien plus finement qu'auparavant avec huit niveaux, contre quatre sur iOS 17. En combinant ça et la largeur réglable, vous obtenez un flash encore plus puissant.



Ce n'est pas une révolution, mais c'est le genre de détail qui fait qu'Apple reste Apple, bien qu'on n'apprécie pas spécialement toutes les nouveautés de personnalisation d'iOS 18.



: depuis la bêta 3, on peut jouer encore plus facilement avec la torche en bougeant son doigt dans n'importe quelle direction. Plus besoin de gérer séparément la puissance et l'ouverture du faisceau.



PS : iOS 18 permet de modifier les raccourcis de l'écran de verrouillage. Vous pouvez remplacer la torche justement, ainsi que l'appareil photo, par deux actions de votre choix, que ce soit des applications ou des modifications du système.