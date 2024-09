AirPlay est enfin compatible Spatial Audio avec iOS 18

Les nouveautés cachées dans iOS 18 ne tarissent pas. Après le bouton pour éteindre l'iPhone facilement, l'horloge multicolore ou encore faisceau de la lampe torche, voilà qu'un changement intéressant a été apporté à AirPlay. Avec iOS 18, les utilisateurs peuvent enfin diffuser de l'audio spatial sur AirPlay.

L'audio spatial sur AirPlay

Pour ceux qui le sauraient pas, AirPlay est le protocole sans fil d'Apple pour la transmission d'audio et de vidéo de haute qualité entre les appareils. L'Apple TV et le HomePod sont livrés avec AirPlay intégré, tandis qu'Apple permet également aux tiers d'inclure la technologie dans leurs produits - tels que les Smart TV et les haut-parleurs. Il est possible d'envoyer de la musique en AirPlay depuis un iPhone, iPad et Mac.

Cependant, ce protocole ne prenait pas en charge l'audio spatial, le son immersif d'Apple inauguré en 2021. Ainsi, si vous regardez un film ou écoutez une chanson avec Spatial Audio (un dérivé du Dolby Atmos) sur votre iPhone et que vous souhaitez l'écouter sur un appareil compatible AirPlay, le système passera automatiquement à l'audio stéréo classique, perdant ainsi une partie de son effet.

AirPlay ajoute l'Audio Spatial pour que les utilisateurs puissent bénéficier d'une expérience audio immersive, y compris la prise en charge de Dolby Atmos, lorsqu'ils utilisent AirPlay pour diffuser de l'audio depuis l'iPhone et l'iPad vers HomePod et des équipements audio tiers compatibles.

Cette nouvelle fonctionnalité s'avère particulièrement pratique pour les propriétaires d'enceintes tierces telles que Sonos (nous avons la barre de son Sonos Beam à la rédaction), qui devaient utiliser une application propriétaire pour avoir accès à l'audio spatial.

Une version finale en septembre

iOS 18 et tvOS 18 sont actuellement disponibles en version bêta pour les développeurs. Une version bêta publique sera publiée en juillet, tandis que le lancement officiel est prévu pour cet automne. Il faudra un iPhone XS au minimum ou une Apple TV HD (2015).