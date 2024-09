watchOS 11 offre une option "Check In" pour le sport

Avec iOS 17 l'an dernier, Apple a ajouté à Messages une fonctionnalité "Check In", ou "Accompagnement" en français, qui vous permet de faire savoir à un proche que vous êtes rentré chez vous, sain et sauf. Avec watchOS 11, "Check In" arrive également sur l'Apple Watch, mais avec une option supplémentaire.

l'Apple Watch fait mieux que l'iPhone

Les sportifs ayant eu une montre Garmin connaissent probablement sa fonction LiveTrack, qui crée une vue en temps réel de votre position pendant une activité, afin que vos amis et votre famille puissent suivre vos progrès. Strava Beacon offre une fonctionnalité similaire et, grâce à l'intégration de "Check In", les utilisateurs de l'Apple Watch peuvent également faire savoir à leurs proches qu'ils ont terminé leur séance d'entraînement avec succès. En ces temps d'insécurité grandissante un peu partout en France, mais aussi ailleurs comme aux USA par exemple, c'est une excellente idée.

À l'instar de la fonctionnalité sur iPhone, les possesseurs d'une tocante Apple peuvent lancer un Check In à partir de Messages dans watchOS 11. Mais la fonctionnalité fonctionne également dans l'app Entraînement. Lorsque vous commencez une séance d'entraînement, un glissement vers la droite révèle une nouvelle option "Accompagnement". Ainsi, si vous rentrez chez vous à pied à la nuit tombée ou si vous partez courir tôt le matin, vous pouvez avertir quelqu'un que vous avez commencé, et l'option en question le préviendra de votre retour à la maison.



Si un imprévu survient et que vous êtes retardé, watchOS 11 informera automatiquement votre ami que vous n'êtes pas arrivé comme prévu et lui indiquera votre position (si elle est disponible), l'itinéraire que vous avez emprunté, ainsi que le niveau de batterie de votre iPhone et le service cellulaire au cas où il souhaiterait vous contacter. Une fonctionnalité pratique pour les parents par exemple, mais aussi les couples ou amis. Il n'y a rien d'intrusif puisque c'est à la personne en déplacement de lancer le mode "Check-In".

L'autre nouveauté de l'app Entraînement

Il existe également une nouvelle option dans Réglages ➝ Entraînement qui vous permet d'activer les rappels d'enregistrement, afin que l'Apple Watch puisse vous rappeler d'envoyer un enregistrement d'entraînement chaque fois que vous commencez une séance d'entraînement en plein air.

Comment tester watchOS 11 ?

Depuis le 10 juin, watchOS 11 est disponible en bêta pour les développeurs. D'ici la sortie en version finale à l'automne prochain, Apple devrait proposer de nouvelles versions, avec possiblement des nouveautés, des ajustements et même des suppressions. Pour tout savoir, consultez notre article complet sur watchOS 11.