La fonction "Accompagnement" d'iOS 17 à l'honneur dans la pub "Nouveau conducteur"

Apple a publié une nouvelle publicité ce week-end sur sa chaîne YouTube. Intitulée "New Driver" ("Nouveau conducteur"), elle démontre comment la fonctionnalité "Check In" ("Accompagnement" en français) de l'app Messages peut rassurer le parent d'un adolescent qui vient de prendre le volant pour aller en cours. Cette option prévient automatiquement un ami ou un parent lorsque vous arrivez à destination.

Une fonctionnalité de sécurité gratuite

Pour mémoire, voici comment est présentée la fonction "Accompagnement" par Apple dans iOS 17 :

Avec Accompagnement, la personne de votre choix est avertie dès que vous arrivez à destination. Si vous vous arrêtez en chemin, la fonctionnalité vous demande si tout va bien. Si vous ne répondez pas, vos proches reçoivent des informations utiles comme l’emplacement de votre iPhone, son niveau de charge et l’état de sa connexion au réseau cellulaire. Toutes les informations partagées sont chiffrées de bout en bout.

Dans la pub, un père anxieux regarde sa fille sortir maladroitement de l'allée familiale en marche arrière, heurtant au passage un skateboard et une poubelle. On voit alors le père attendre nerveusement à table, avant de recevoir un message de soulagement : sa fille Megan est bien arrivée à l'école. Apple affichant alors fièrement le slogan "Relax, it's iPhone".



Une fonctionnalité de sécurité gratuite fournie par Apple, qui gagne à être connue. Un peu comme la nouvelle option contre le vol d'iOS 17.3.



Voici la vidéo en question qui dure moins de 40 secondes :