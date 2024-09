iOS 18 : les utilisateurs pourront ajouter un "effet de texte" à iMessage

Alors que nous sommes plus qu'à quelques jours de l'Apple Event d'ouverture de la WWDC 2024, plus on s'approche du grand rendez-vous et plus Apple rencontre des difficultés à garder les nouveautés d'iOS 18 confidentielles. Un récent rapport venant de MacRumors nous indique qu'Apple va ajouter la possibilité d’inclure des effets de texte à vos messages qui transitent via iMessage. Découvrez en quoi cela va consister.

Les effets de texte, mais qu'est-ce que c'est ?

Depuis un certain temps, iOS propose d'ajouter des effets aux messages (bulles) que vous envoyez via iMessage, une technique qui permet d’attirer plus facilement l'attention d'un destinataire. Vous pouvez par exemple mettre un effet :

Impact

Voyant

Discret

Encre invisible

Avec iOS 18, Apple va proposer une expérience encore plus complète en permettant d'ajouter des effets au... texte ! Cette nouvelle approche d'Apple offrira une personnalisation supplémentaire à vos échanges avec un autre utilisateur d'iPhone ou même d'attirer son attention sur un mot précis.

Comme nous l'explique le rapport, les utilisateurs d'iOS 18 pourront ajouter un effet spécial à une phrase ou à un mot en particulier dans le message qu'ils enverront. Un exemple simple, vous êtes parent et le repas est prêt, votre enfant est dans sa chambre devant sa console à jouer à Fortnite et ne vous entend pas pour venir à table, vous pourrez lui envoyer un message du type :

"Le repas est prêt, vient manger maintenant !"

iOS 18 vous permettra d'ajouter un effet au mot "maintenant" pour l'interpeler dès qu'il lira votre iMessage ou à "le repas est prêt". Les animations seront proposées sous forme de liste (comme les effets pour les bulles) et il y aura la possibilité de faire sauter les mots importants, faire danser les lettres...



On ne sait pas si cette nouveauté d'iOS 18 sera exclusivement réservée aux iMessage ou le sera également aux messages qui s'enverront via le RCS (dès que ce sera disponible). Vous l'aurez compris, il n'y a rien de "révolutionnaire", mais c'est un ajout sympathique qui va enrichir les conversations écrites entre les utilisateurs iOS.



En tout cas, il va y avoir de la nouveauté avec des tonnes de fonctions dopées à l’IA, un design inspiré par visionOS, et des changements dans plein d’applications comme Notes, Plans, Safari, Mail, Calendrier et même le centre de contrôle.