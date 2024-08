iOS 18 : l'IA proactive va faciliter la vie quotidienne des utilisateurs

Selon Mark Gurman de Bloomberg, et à peu près tous les spécialistes Apple, la firme de Cupertino s'apprête à dévoiler une série de nouvelles fonctions basées sur l'intelligence artificielle dans iOS 18. Plutôt que de présenter des outils spectaculaires comme OpenAI ou Google, mais finalement réservés à une poignée d'utilisateurs, la firme entend améliorer le quotidien de ses utilisateurs avec des fonctions pratiques et intégrées.

De l'IA utile chez Apple

Dans sa lettre d'information dominicale « Power On », outre les AirTags 2 et les Mac 2025, Mark Gurman a donné plus de détails sur ce que l'on peut attendre de la première grande avancée d'Apple en matière d'intelligence artificielle générative lors de la prochaine Worldwide Developers Conference (WWDC). Sans surprise, on retrouve des nouveautés déjà évoquées comme le résumé des articles sur Internet, la transcription des mémos vocaux ou la suggestion d'évènements de calendrier. Mais notre confrère va plus loin en utilisant le terme d'intelligence proactive.

Dans le cadre de ces changements, l'entreprise améliorera les capacités vocales de Siri, en lui donnant un aspect plus conversationnel, et ajoutera des fonctionnalités qui aideront les utilisateurs dans leur vie quotidienne - une approche qu'elle appelle « intelligence proactive ».



Il s'agit de services tels que le résumé automatique des notifications de votre iPhone, la synthèse rapide d'articles d'actualité et la transcription de mémos vocaux, ainsi que l'amélioration des fonctions existantes qui remplissent automatiquement votre calendrier et vous suggèrent des applications. Des améliorations seront également apportées aux photos sous la forme d'une édition basée sur l'IA, mais aucune de ces fonctionnalités n'impressionnera les personnes qui utilisent l'IA dans les applications d'Adobe Inc. depuis plusieurs mois.

Gurman a ajouté que si Apple s'appuiera principalement sur le traitement sur l'appareil pour prendre en charge ses fonctions d'IA, elle les fournira également via le nuage dans des centres de données contenant des puces Apple haut de gamme conçues pour le Mac. À priori, ce seront les puces M2 Ultra et M4.



Dernier point, et non des moindres, le journaliste américain assure qu'un chatbot de type ChatGPT sera remarquablement absent des prochaines fonctionnalités d'IA d'Apple. Les dirigeants d'Apple auraient admis qu'ils « rattrapent le temps perdu » en interne. Ils ne sont donc pas encore prêts sur ce point. L'idée n'étant pas de sortir un chatbot "simple", mais à la sauce Apple.

Date de sortie d'iOS 18

La première avancée d'Apple dans le domaine de l'IA devrait être visible lors de la présentation en avant-première de ses mises à jour logicielles lors de la conférence WWDC 24, qui débutera le 10 juin. Apple va lever le voile sur iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 et visionOS 2. Pour tous ces systèmes d'exploitation, il y aura une bêta le soir-même, à destination des développeurs.



Nous serons évidemment sur le pont pour détailler toutes les annonces du keynote d'ouverture de la semaine des développeurs Apple. Restez dans le coin, les rumeurs et fuites risquent de s'intensifier d'ici là.