iOS 18 ajoute un effet lorsqu'on appuie sur les boutons de l'iPhone

iOS 18 inclut un petit effet visuel lors de l'utilisation des boutons physiques de l'iPhone. Le système ajoute une sorte d'ombre lorsqu'on change le volume, utilise le bouton Action ou éteint l'écran. Le cadre semble se déformer sous la pression.

Un détail à la Apple

Cette fonctionnalité est disponible pour les boutons de volume, le bouton Action et le bouton d'alimentation, soit les trois éléments disponibles sur un iPhone 15 Pro par exemple. On peut s'attendre à ce que cet effet soit aussi actif sur le bouton Capture des iPhone 16 à venir. Avec l'iPhone 16, Apple ajoute un bouton dédié pour faciliter le tournage et la prise de photos en orientation paysage.

Le bouton sera situé sur le côté inférieur droit de l'iPhone, à bonne distance sous le bouton d'alimentation. Les rumeurs suggèrent que le bouton Capture pourrait être capacitif et affleurer le côté de l'iPhone 16, et un effet visuel comme celui-ci serait bien utile pour savoir que l'on a appuyé dessus, en plus d'une vibration.



Cette petite nouveauté n'est pour le moment visible que sur iPhone, pas sur iPad. Nous l'avons testé sur iPhone 15 Pro. Ce genre d'évolution nous rappelle le sens du détail d'Apple, qui nous a par exemple épaté avec l'ombre virtuelle de l'Apple Pencil Pro.

Le sens du détail Apple lorsqu’on appuie sur les boutons de l’iPhone sous iOS 18 ! pic.twitter.com/JQgMYJYDcl — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) June 11, 2024

Comment tester iOS 18

Pour l'instant, iOS 18 est disponible pour les développeurs, mais Apple prévoit de lancer une version bêta publique en juillet. La version finale arrivera en septembre. Pour tester avant les autres, suivez notre guide pour installer iOS 18.