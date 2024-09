Un premier aperçu des messages par satellite dans iOS 18

Apple a introduit les SOS par satellite en 2022 avec l'iPhone 14, et élargit désormais la fonctionnalité aux messages classique. Avec iOS 18, utilisateurs peuvent envoyer et recevoir des iMessages et des SMS, y compris des réactions, lorsqu'ils sont hors de portée des réseaux cellulaires et Wi-Fi. Cette possibilité n'est plus réservé à l'appel des secours.

Une vidéo de démonstration

CNET a rencontré cette semaine Kurt Knight, directeur principal du marketing des produits de plateforme chez Apple, pour un premier aperçu du fonctionnement de cette fonctionnalité.

Lorsque votre iPhone détecte qu'il est hors de portée des réseaux classiques, Wi-Fi ou cellulaire, vous recevez une alerte contextuelle qui vous permet d'accéder rapidement à tous les services par satellite disponibles, notamment Urgence SOS, Assistance routière, Localiser, et maintenant Messages. Bien évidemment, tout n'est pas disponible dans tous les pays, seuls les américains ayant notamment droit à l'assistance routière.



Si vous avez fermé ou raté l'alerte, il est également possible d'accéder aux messages par satellite directement depuis l'application éponyme lorsque vous n'êtes pas connecté au réseau terrestre, iOS faisant apparaître une carte pour vous aider à orienter votre iPhone vers un satellite disponible. À partir de là, le fonctionnement est identique à celui d'une conversation Messages normale, et vous pouvez envoyer et recevoir des messages, des images et des réactions. Côté sécurité, ces messages sont également chiffrés de bout en bout.



Les iMessages peuvent être envoyés librement par satellite, mais les SMS sont limités en raison du volume de messages promotionnels et automatisés qui transitent par ce protocole. Vos contacts d'urgence et les membres de votre famille pourront vous contacter par SMS à tout moment, mais pour tous les autres contacts, vous devrez envoyer le premier message SMS par satellite, ce qui leur permettra ensuite de répondre pendant un certain temps.



Pour ceux qui se posent la question de la compatibilité avec le protocole RCS, qui arrivera plus tard sur iOS 18 selon Apple, sachez qu'il n'est pas supporté pour les discussions par satellite. Notre confrère explique que le protocole RCS n'a pas encore été optimisé à une taille suffisamment petite pour fonctionner sur une connexion satellite, du moins en ce qui concerne Apple.

Prix et disponibilité

Comme pour les autres services par satellite d'Apple, Messages via satellite ne sera lancé dans un premier temps qu'aux États-Unis avec iOS 18, avant d'être étendu à d'autres pays comme la France. Les services par satellite d'Apple fonctionnent à partir de l'iPhone 14, et bien qu'Apple ait indiqué qu'elle finirait par faire payer les services par satellite, elle continue de les offrir gratuitement pour l'instant.