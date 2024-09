iOS 18 permettra de verrouiller les applications via Face ID / Touch ID

L'iPhone devrait offrir une nouvelle fonctionnalité de sécurité avec iOS 18. D'après les informations de MacRumors, la mise à jour majeure qui sera présentée demain en avant-première permettra aux utilisateurs de verrouiller des applications individuelles. Une possibilité jusqu'à présent réservée aux amateurs de jailbreak.

Un "+" sécuritaire chez Apple

Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de verrouiller les applications natives de l'iPhone, telles que Messages, Mail, Notes, Photos, Téléphone, Safari, Réglages et autres, offrant ainsi un niveau supplémentaire de confidentialité et de sécurité. Le déverrouillage d'une application nécessitera l'authentification par Face ID, ou Touch ID selon le modèle. On pourra aussi taper son code d'accès, en dernier recours. La seule incertitude de nos confrères concernent les applications tiers. Mais gageons qu'Apple pourrait laisser des services particuliers en user, comme les banques et les portemonnaies de cryptomonnaies.

Depuis iOS 16, Apple permet déjà de verrouiller certains contenus derrière Face ID, Touch ID ou un code d'accès, mais au sein des applications comme les notes et les photos dans les albums « Récemment supprimées » et « Cachées ». Cette nouvelle fonctionnalité d'iOS 18 va plus loin en permettant de verrouiller entièrement les apps, même si l'iPhone est globalement déverrouillé.



Avant iOS 18, il est possible de bloquer l'accès à certaines applications de son téléphone en passant par Temps d'écran. C'est le même principe que pour le contrôle parental sur iPhone.

Encore 24 heures à attendre

Apple présentera les grandes nouveautés d'iOS 18 lors de sa conférence WWDC 24 qui démarre demain. La première version bêta d'iOS 18 sera probablement mise à la disposition des membres de l'Apple Developer Program immédiatement après la conférence (vers 20h30-21h). La version finale sera diffusée courant septembre, avant le lancement des iPhone 16.