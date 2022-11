iOS 16.1.1 est en préparation pour corriger quelques instabilités

Avec sa mise à jour iOS 16.1, Apple a apporté un énorme lot de nouveautés, certaines qui n'avaient pas été annoncées à la WWDC 2022 et d'autres qui devaient arriver avec iOS 16, mais qui ont été finalement en retard. Si cette mise à jour a été d'une grande fiabilité, quelques petits bugs sont tout de même passés entre les mailles du filet.

iOS 16.1.1 pourrait arriver cette semaine ou la semaine prochaine (au plus tard)

Apporter des nouveautés, c'est bien, mais le faire sans bug, c'est mieux. Comme n'importe quelle grande entreprise qui crée ses propres mises à jour logicielles, Apple est confronté à différents bugs sur ses versions officielles, malgré que celles-ci passent avant dans des programmes de bêta qui durent plusieurs semaines.



La version iOS 16.1 a procuré plusieurs nouveautés comme les très attendues Live Activities sur l'écran de verrouillage et la Dynamic Island ou encore l'absence de l'Apple Watch obligatoire pour profiter des cours Apple Fitness+. Toutefois, quelques bugs gâchent l'expérience de certains possesseurs d'iPhone, on peut facilement le remarquer dans les diverses remontées sur les forums d'entraide.

L'un des plus gros bugs recensés sur iOS 16.1, ce sont des déconnexions WiFi qui interviennent pendant l'utilisation de l'iPhone ou après une longue période de veille. Autant dire que cela est désagréable pour les clients qui captent mal à leur domicile avec leur opérateur mobile ou qui ont une petite enveloppe de data. Pour les autres, le bug qui provoque la permutation WiFi -> 4G/5G n'est pas plus embêtant que cela et peut même ne pas se faire ressentir !



Cette difficulté qui enflamme les forums est bien connue à l'Apple Park depuis plus d'une semaine, le géant californien inclurait un correctif dans iOS 16.1 pour résoudre le dysfonctionnement. Apple pourrait également solutionner d'autres problèmes qui dérangent les clients depuis la sortie d'iOS 16 en septembre, comme la baisse d'autonomie sur certaines générations d'iPhone, le retard de la recherche Spotlight et les animations lentes sur les modèles iPhone 14 Pro lorsqu'on glisse pour quitter les applications.



Cette future mise à jour iOS 16.1.1 a été repérée par MacRumors qui a observé des iPhone avec cette version logicielle visiter son site internet, il s'agit probablement de développeurs Apple qui sont en train de tester diverses applications, dont la navigation sur Safari.