La mise à jour iOS 16.0.3 est en préparation

Depuis le lancement d'iOS 16, Apple a publié plusieurs mises à jour correctives afin d'éliminer des bugs et instabilités qu'ont rapidement découverts les utilisateurs. À l'heure actuelle, Apple a conscience que tous les problèmes qu'a générés l'arrivée d'iOS 16 ne sont pas encore totalement résolus. Pour éradiquer les dernières imperfections d'iOS 16, Apple va prochainement lancer iOS 16.0.3 !

La mise à jour est en cours de développement

La mise à jour d'iOS 16.0.2 qui a été mise en ligne il y a 2 semaines a permis de résoudre un grand nombre d'anomalies, notamment ceux liés à la gamme d'iPhone 14. De nouveaux éléments stipulent qu'Apple publiera sous peu la version 16.0.3 d'iOS, qui contiendra des solutions à un certain nombre de problèmes.

Selon MacRumors qui révèle l'information en exclusivité, celle-ci est en cours de développement par les équipes d'Apple.



La date de sortie d'iOS 16.0.3 n'a pas été annoncée par Apple, mais compte tenu des avancées rapides dans le programme de bêta d'iOS 16.1 qui indiquent une sortie imminente, il y a fort à parier qu'iOS 16.0.3 arrive cette semaine ou la semaine prochaine au plus tard.

On peut s'attendre à quels correctifs ?

Quand un problème minime ou majeur impacte la dernière version d'iOS, Apple le sait instantanément grâce aux remontées à son service technique et le forum d'entraide sur son site internet.

La résolution d'un bug peut parfois prendre plusieurs semaines, mais Apple fait toujours au plus vite possible pour régler les difficultés qu'on rencontre au quotidien sur notre iPhone.



La future mise à jour iOS 16.0.3 pourrait corriger des bugs déjà signalés depuis plus de 10 jours, on pense par exemple à :

Le plantage de l'application Mail à cause d'une série de texte

Le faible volume pendant les conversations téléphoniques via Apple CarPlay

Le problème qui rend l'édition d'une vidéo cinématique impossible sur iMovie et Final Cut Pro

Ainsi que d'autres bugs qui viennent gêner l'utilisation des propriétaires d'iPhone qui sont passés sur iOS 16 depuis le 12 septembre.