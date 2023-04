iOS 16.4.1 va bientôt arriver, des correctifs sont en préparation !

Les mises à jour d'iOS ont toujours pour objectif d'apporter un meilleur confort aux utilisateurs, une expérience optimale et parfois quelques nouveautés. Cependant, il arrive occasionnellement que les mises à jour provoquent des bugs indésirables qui nuisent à l'utilisation de votre iPhone. Selon de récentes informations obtenues par le média MacRumors, iOS 16.4.1 ne serait plus très loin !

Préparez-vous, iOS 16.4.1 est

bientôt là

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d'iPhone qui rencontrent des bugs avec la mise à jour iOS 16.4, Apple travaille en ce moment sur une mise à jour corrective. Selon une source interne, Apple a été informée des bugs qui ont été introduits dans la dernière version d'iOS et les développeurs travaillent actuellement pour les résoudre avec iOS 16.4.1.



Contrairement aux mises à jour majeures, iOS 16.4.1 ne devrait pas apporter de nouvelles fonctionnalités. Elle se concentrera plutôt sur la correction de bugs et la résolution de problèmes liés à iOS 16.4. En particulier, la mise à jour devrait régler le souci qui frappe l'application Météo et qui empêche les utilisateurs de voir les prévisions météorologiques pour les jours à venir. Cette panne a touché ce matin un grand nombre d'utilisateurs qui ont exprimé leur frustration sur les forums d'assistance d'Apple.

En plus de la correction de l'application Météo, la mise à jour iOS 16.4.1 devrait également résoudre des problèmes de connexion au WiFi. De nombreux utilisateurs ont signalé que leur iPhone ne se connectait plus automatiquement à leur réseau WiFi personnel et demandait fréquemment la clé WiFi, même si celle-ci était déjà enregistrée. La mise à jour permettra d'adopter l'ancien comportement, c'est-à-dire ne plus réclamer la clé WiFi sauf en cas de changement du SSID ou de l'action "oublier le réseau".



En ce qui concerne la date de lancement d'iOS 16.4.1, elle n'a pas encore été confirmée officiellement par Apple. Cependant, il est probable que la mise à jour soit proposée dès cette semaine ou au plus tard la semaine prochaine. Tout dépendra de la rapidité avec laquelle les développeurs d'Apple finaliseront les corrections.