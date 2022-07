Une future Apple TV 8K serait en préparation d'après la bêta d'iOS 16

Les bêtas d'iOS 16 et surtout de tvOS 16 semblent inclure des références au codec vidéo AV1 qui pourraient ouvrir la voie à des améliorations massives du streaming vidéo sur les plateformes d'Apple et même à une qualité 8K. De là à imaginer une Apple TV 8K pour remplacer la "4K", il n'y a qu'un pas.

Un codec AV1 pour la 8K

Ces références ont été mises en lumière pour la première fois par Neowin. Dans la bibliothèque du framework Core Media d'Apple, on trouve une référence au codec vidéo AV1.



Comme vous le savez peut-être, AV1 est un format vidéo utilisé par les géants du streaming comme une alternative libre de droits au HEVC utilisé pour le streaming de Blu-Ray 4K et UHD. Cependant, grâce à sa capacité à diffuser efficacement des vidéos sans en altérer la qualité, il constitue également un excellent outil pour les perspectives de streaming 8K, gourmand en données.



Les ramifications de ce projet sont multiples. Cela indique probablement qu'Apple prévoit d'activer la prise en charge du codec AV1 dans ses futurs logiciels pour des appareils comme l'iPhone 13, les Mac M1 / M2, les iPad, etc. Il sera aussi éventuellement mis à disposition sous forme de mise à jour logicielle pour la gamme actuelle de box d'Apple, notamment l'Apple TV 4K.

Même si vous ne disposez d'aucun des outils nécessaires pour profiter du streaming 8K, cela pourrait permettre aux utilisateurs d'économiser des quantités considérables de données et de bande passante lors de la diffusion de contenus actuels, grâce aux gains d'efficacité mentionnés précédemment par le codec AV1.



Mais surtout, cela pourrait ouvrir la voie au streaming 8K dans un appareil tel qu'une future Apple TV 8K. Le boitier actuel dispose de la norme HDMI 2.1 mais n'utilise pas toute sa bande passante.



Tout cela vient corroborer l'idée d'une nouvelle Apple TV équipée d'une puce A14 pour la fin de l'année, après la sortie d'iOS 16 et de tvOS 16. Il est donc possible que ce nouvel appareil apporte la 8K. Au minimum, la prise en charge de l'AV1 améliorerait le streaming actuel sur un grand nombre de services, indépendamment de la mise à niveau de la résolution. Il est probable que l'Apple TV actuelle d'Apple n'ait pas la puissance nécessaire pour effectuer le décodage logiciel de la vidéo.



Rappelons que l'Apple TV 4K 2021 comprend une télécommande actualisée, un affichage à 60 FPS et un processeur amélioré, ainsi que la prise en charge de l'eARC HDMI en version 2.1.