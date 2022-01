Twitter est en train de tester une barre de recherche sur l'onglet accueil

En 2021, Twitter a été le réseau social qui a le plus innové en matière de fonctionnalités. Pour cette nouvelle année, Twitter pourrait apporter un changement majeur au sein de son application iOS et Android. Une grosse modification arriverait directement dans l'onglet "Accueil"... On vous explique tout.

Twitter va ajouter une

barre de recherche sur l'accueil

Après la possibilité de retweeter un tweet avec l'ajout d'une vidéo, Twitter se concentre maintenant sur les éléments à apporter pour améliorer son onglet "Accueil" qui se trouve être le plus important de l'application.

À travers son compte d'assistance, Twitter a officiellement annoncé travailler sur l'introduction d'une barre de recherche qui se placerait tout en haut de la liste des derniers tweets.



Ce champ de recherche serait très fin et remplacerait le logo Twitter qu'on peut voir tout en haut de l'app dès l'ouverture. Évidemment, le logo ne disparaîtra pas puisqu'il continuera à être présent directement dans la barre de recherche, vous pouvez avoir un aperçu dans l'image ci-dessous.

À travers cette nouveauté, Twitter souhaite apporter une meilleure expérience utilisateur en n'obligeant plus ses utilisateurs à devoir aller dans l'onglet dédié à la recherche. Selon le réseau social, c'est une approche plus pratique, plus facile et bien sûr plus intuitive. Dès l'ouverture de l'application, il deviendra possible de rechercher un hashtag ou même un utilisateur Twitter !

Et pour ceux qui ne veulent pas de cette barre de recherche ?

Twitter le sait, il y a beaucoup de personnes qui rencontrent des difficultés face au changement, c'est pour cela que le réseau social proposera une alternative qui consiste à ne pas ajouter cette barre de recherche, mais une simple loupe qui se placera en haut à droite de l'onglet d'accueil.

Quand la modification sera disponible pour tous, Twitter vous laissera le choix entre la barre de recherche ou l'icône.



En ce qui concerne l'avenir de l'onglet loupe tel qu'on le connaît actuellement, celui-ci sera remplacé par l'onglet "Explorer" qui sera représenté par le signe du hashtag.

Twitter veut consacrer la barre de recherche exclusivement à la recherche (logique) et ne souhaite pas y inclure les tendances dès que vous appuyez dessus. Visiblement, le réseau social reprend exactement le même procédé que sur la version web !

Quand est-ce que la magie va opérer ?

Pour le moment, ce changement majeur est testé par un petit groupe d'utilisateurs sélectionné au hasard dans le monde. La barre de recherche et l'icône loupe devraient apparaître dans les prochaines semaines pour tous les fidèles de l'application iOS. En ce qui concerne Twitter sur Android, la modification prendra plus de temps à débarquer !

Search on the Home tab, let's gooooo



Now testing on iOS: some of you will see a new search bar or 🔍 icon on the Home tab to easily search Twitter right when you open the app. pic.twitter.com/2B40tlf62A — Twitter Support (@TwitterSupport) January 10, 2022

