Le nouvel écran d'accueil d'Instagram abandonne l'onglet "shopping"

Si vous faites partie des utilisateurs irrités par l'onglet "shopping" d'Instagram qui a relégué le bouton "Créér" dans un coin, vous allez être ravi d'apprendre qu'Instagram a annoncé un rafraîchissement de l'écran d'accueil, prévu pour février, qui supprime la boutique et ramène le bouton "Créer" au centre de la barre de navigation inférieure. Ce qui a pour effet de déplacer l'onglet Reels sur le côté.

Instagram fait marche arrière

Adam Mosseri, le patron du réseau social, a ajouté dans une vidéo que les achats seront toujours présents dans votre flux, vos Reels, vos Stories et vos publicités. Il n'y aura simplement pas d'onglet dédié à cet effet. La section propose habituellement des recommandations ciblées pour encourager le shopping au-delà des offres habituelles du milieu du flux.

Instagram a commencé à tester le nouveau design en septembre. Mosseri a caractérisé le changement comme une tentative de "simplifier" le service et de se concentrer sur la connexion des gens aux "choses qu'ils aiment." Insta se rappelle qu'il s'agit d'un réseau social, et non pas un site e-commerce.



Cependant, ce changement pourrait également faire partie d'une stratégie plus large. Nous avions vu en septembre qu'Instagram prévoyait de supprimer un grand nombre de ses fonctionnalités de shopping. Au lieu de cela, le site se concentrerait sur les efforts de commerce qui sont "plus directement liés" aux revenus publicitaires. En d'autres termes, la poussée des achats ne semble pas avoir aidé le groupe Meta à améliorer ses résultats en se tournant vers le métavers.



Il y a aussi la question de la concurrence. TikTok, qui a inspiré de nombreuses fonctionnalités d'Instagram, propose toujours un bouton "nouveau message" bien en vue. Ce n'est pas l'alpha et l'omega du succès, mais force est de constater que la stratégie de TikTok est payante. Elle comptait environ 1,64 milliard d'utilisateurs actifs mensuels en octobre, selon les chiffres de Data.ai. La refonte d'Instagram pourrait encourager la publication d'un plus grand nombre de messages, sans parler du fait que les nouveaux clients potentiels bénéficieront d'une expérience plus familière.

Télécharger l'app gratuite Instagram