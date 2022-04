Mark Zuckerberg ouvre une boutique physique pour tester le métaverse !

Depuis plusieurs années, Mark Zuckerberg est convaincu que l'avenir de l'interaction humaine peut passer par le métaverse, un univers parallèle entièrement virtuel. Constatant un faible taux d'adhésion, le PDG de Meta a décidé d'ouvrir sa première boutique dédiée à la vente de casques de réalité virtuelle.

Meta veut que vous veniez dans le métaverse

Selon Zuckerberg, le métaverse peut apporter beaucoup de choses bénéfiques pour les divertissements, l'apprentissage ou même une carrière professionnelle. Pour convaincre toujours plus de monde, le PDG de Meta a décidé de lancer sa première boutique physique. Celle-ci aura pour objectif de faire découvrir les casques VR d'Oculus (la marque détenue par le groupe Meta) et de proposer aux clients qui le souhaitent une immersion dans le métaverse afin de faire découvrir les bienfaits de ce monde virtuel.



Baptisé le "Meta Store", cette nouvelle boutique permettra aussi de découvrir les autres produits de l'entreprise, on pourra tester notamment des appareils Portal et Ray-Ban Stories.

Beaucoup d'entreprises ont pu le constater dans le passé, le taux d'adhésion est bien plus élevé quand une marque s'approche physiquement de sa clientèle pour lui faire découvrir en réel de nouveaux produits qui ne sont pas courant dans le quotidien.

Martin Gilliard le responsable du premier Meta Store l'admet dans une déclaration :

Une fois que les gens ont fait l'expérience de la technologie, ils peuvent mieux l'apprécier. Si nous avons bien fait notre travail, les gens devraient partir et dire à leurs amis : vous devez aller visiter le Meta Store.

Sur le site web de Meta, on retrouve un court résumé de l'objectif qu'auront ces boutiques (qui se développeront probablement très rapidement aux États-Unis et dans le reste du monde) :

En fin de compte, notre objectif avec le Meta Store est de montrer aux gens ce qui est possible avec nos produits aujourd'hui, tout en donnant un aperçu de l'avenir au fur et à mesure que le métavers prend vie - et, espérons-le, de démystifier ce concept un peu dans le processus.



Le Meta Store va aider les gens à établir ce lien avec la façon dont nos produits peuvent être la passerelle vers le métaverse à l'avenir. Nous ne vendons pas le métaverse dans notre magasin, mais nous espérons que les gens entreront et sortiront en sachant un peu plus sur la façon dont nos produits aideront à les y connecter.

Où va se situer le premier

Meta Store ?

Pour sa première boutique, le fondateur de Meta a décidé de choisir la ville de Burlingame en Californie, un lieu qui n'a pas été sélectionné par hasard, car le siège social de Meta's Reality Labs se trouve à seulement quelques kilomètres de la boutique !

L'inauguration aura lieu le 9 mai au 322 Airport Blvd, la boutique sera accessible du lundi au vendredi de 11h à 18h.



Zuckerberg a choisi un local de 144 m2, Meta en a déduit que c'était largement assez pour faire découvrir ses produits et accueillir une cinquantaine de curieux en même temps.

