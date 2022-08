Spotify modifie votre écran d'accueil sur iOS, ajout des sections musiques et podcasts

Spotify est le leader du marché du streaming musical et conserver cette place n'est pas toujours simple avec des concurrents comme Apple Music et Amazon Music qui grandissent de jour en jour. Pour se démarquer de la concurrence, Spotify lance de nouvelles fonctionnalités, mais apporte aussi quelques modifications à ses applications. C'est aujourd'hui le cas pour les utilisateurs iOS qui peuvent maintenant observer deux sections.

Spotify modifie sa page d'accueil

Hier, Spotify a révélé un nouveau look pour la page d'accueil de son application mobile, l'une des pages les plus importantes, car c'est celle du "premier contact" quand vous ouvrez l’app Spotify sur votre iPhone. La nouvelle page d'accueil comportera plusieurs catégories pour les podcasts et la musique, une initiative mise en place pour aider les utilisateurs à trouver de nouveaux contenus plus facilement et rapidement !



Dans un billet de blog, Spotify confirme sa volonté de séparer visuellement les titres de musiques et les épisodes de podcasts, deux catégories de contenus qui font le succès de Spotify au quotidien, mais que veut diviser le service de streaming pour l'expérience utilisateur.

Les abonnés Spotify auront un accès rapide à des recommandations adaptées à leurs préférences musicales dans la catégorie "Musique", ce qui rendra plus simple que jamais la découverte de nouveaux titres populaires ou non. Il y aura également des boutons permettant de partager, d'aimer et d'écouter de la musique immédiatement, ainsi que des suggestions d'albums et des playlists.



Les abonnés peuvent désormais obtenir les nouveaux épisodes de leurs programmes préférés directement à partir de la catégorie "Podcast". De plus, Spotify s'engage à vous faire découvrir de nouveaux podcasts en lien avec les thématiques que vous appréciez. En outre, les abonnés pourront lire des résumés d'épisodes et enregistrer dans "Vos épisodes".



Les utilisateurs d'Android sont les grands gagnants du déploiement de cette nouvelle page d'accueil, ils sont prioritaires dans l'organisation du service de streaming. Pour les utilisateurs d'iPhone, la mise à jour sera accessible au cours du mois d'août, au plus tard début septembre. Pour le moment, Spotify n'a mentionné ce changement sur sa page d'accueil que pour son application iOS et Android, toutefois, il n'est pas à exclure que la nouvelle page d'accueil arrive aussi prochainement sur les autres appareils où l'application Spotify est disponible.



Quoi qu'il en soit, le service de streaming numéro 1 dans le monde est bien actif en ce moment, plus récemment, Spotify a apporté d'autres modifications sur son interface à propos des boutons de lecture et de lecture aléatoire pour les abonnés premium.

Télécharger l'app gratuite Spotify : Musique et podcasts