Elon Musk a recruté George Hotz pour corriger la recherche de Twitter

L'ancien roi du jailbreak de l'iPhone et développeur d'un système de conduite autonome pour voiture est est en train de corriger la recherche sur Twitter.



Elon Musk a engagé le célèbre hacker GeoHot, George Hotz de son vrai nom, pour apporter des améliorations indispensables à la fonctionnalité de recherche de Twitter.

Elon Musk a engagé le célèbre pirate informatique George Hotz pour tenter de réparer la recherche défectueuse de Twitter en seulement 12 semaines.

Avec le nouveau propriétaire de Twitter viennent de nouveaux objectifs. Alors que Twitter Blue a vu son prix augmenté, que les messages privés vont être chiffrés, ou le retour de Donald Trump, Elon Musk est sur tous les fronts. Son dernier combat concerne le moteur de recherche.



Tout a commencé lorsque Hotz a proposé sur son compte Twitter de faire un stage de 12 semaines chez le réseau social pour le coût de la vie à San Francisco (assez élevé par rapport aux autres métropoles des États-Unis).



"Il ne s'agit pas d'accumuler du capital dans un monde mort, il s'agit de rendre le monde vivant", a-t-il écrit dans le tweet, auquel Elon Musk a répondu par : "Bien sûr, parlons-en".

Il semble que Hotz était sérieux à l'idée de prêter ses talents de codeur à l'oiseau bleu, car son tweet du 22 novembre indique comment il s'y prendrait pour corriger la fonction de recherche de Twitter.

Okay, summarizing:

‣ Searching within "liked" and "seen" tweets with a modifier should be table stakes.

‣ The modifiers and advanced search should be surfaced a lot better. Discord does this well.

‣ Move away from exact text search and toward embeddings.