Twitter : Jack Dorsey quitte son poste de PDG, Parag Agrawal prend sa place

Un grand changement s'apprêterait à intervenir au sein de Twitter puisque son créateur et actuel CEO, Jack Dorsey, pourrait abandonner son poste. C'est en tout cas ce qu'affirme un nouveau rapport de CNBC qui a fait l'effet d'un coup de canon puisque les actions du réseau social ont bondi de plus de 10 % à la suite de cette information.

Ce ne serait pas la première fois que l'homme démissionnerait de son poste, puisque Dorsey avait déjà abandonné ses fonctions en 2008 pour devenir président du conseil d'administration. Seulement, son successeur Dick Costolo a rendu le tablier en 2015, forçant celui-ci à assurer le rôle à nouveau par intérim, avant de reprendre officiellement la casquette de PDG quelques mois plus tard.

Pour le moment, les détails du potentiel départ de Jack Dorsey de son rôle de CEO de Twitter ne sont pas très clairs, d'autant plus que ni le principal concerné, ni le réseau social n'a affirmé la bombe lâchée par CNBC. Il faut savoir que l'homme est également le PDG de Square, une société de services financiers et de paiements numériques.



On imagine que jongler entre les deux ne doit pas être facile, et que le temps est peut-être venu de faire un choix significatif. Reste désormais à savoir qui serait son successeur, mais la tâche ne sera pas facile puisque Twitter a partagé récemment ses objectifs : 315 millions d'utilisateurs actifs quotidiens monétisables d'ici fin-2023 et doubler au moins son chiffre d'affaires annuel cette année-là.



Mise à jour de 17h20 :

Jack Dorsay a confirmé la nouvelle et a désigné son successeur : Parag Agrawal.

Le nouveau PDG Parag Agrawal a rejoint l'entreprise en 2011 en tant qu'ingénieur publicitaire, prenant finalement le titre de directeur technique en 2018.

