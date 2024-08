Jack Dorsey utilise X pour dire qu'il quitte Bluesky (màj)

Jack Dorsey a (déjà) quitté Bluesky. Le créateur de Twitter, qui avait lancé Bluesky en 2023, a utilisé le réseau social X d'Elon Musk (ex Twitter donc) pour annoncer qu'il n'était plus membre du conseil d'administration de la société Bsky. Quelques heures plus tard, la plateforme décentralisée a remercié Jack pour sa contribution.

Bye bye Jack

Nous remercions sincèrement Jack pour son aide dans le financement et le lancement du projet Bluesky. Aujourd'hui, Bluesky prospère en tant que réseau social open source fonctionnant sur atproto, le protocole décentralisé que nous avons construit.

Bluesky a démarré en 2019 en tant que projet chez Twitter, avant de voler de ses propres ailes. Il n'a été ouvert au public qu'en février dernier, après avoir été accessible sur invitation uniquement pendant près d'un an. Alors que Jack Dorsey a participé à sa création et siégeait à son conseil d'administration, Bluesky est dirigée par Jay Graber depuis 2021. Jack Dorsey a tenu des propos mitigés sur X depuis le rachat par Elon Musk, bien qu'il ait facilité le "deal". Mais il semble avoir approuvé les changements apportés par le patron de Tesla, en tweetant à plusieurs reprises ces derniers jours. De plus, Dorsey a supprimé ses comptes Bluesky, ainsi que tous les comptes de X sauf trois, tout en qualifiant la plateforme d'Elon Musk de « technologie de la liberté ».

don’t depend on corporations to grant you rights.

defend them yourself using freedom technology.



(you’re on one) — jack (@jack) May 4, 2024

Ni Bluesky ni Dorsey lui-même n'ont donné la raison de ce départ. Pour l'instant, il reste deux membres du conseil d'administration : Jay Graeber, PDG, et Jeremie Miller, inventeur de Jabber / XMPP.



Espérons que le brillant Dorsey ait déjà en tête un nouveau projet d'envergure. Depuis Twitter, tous les réseaux sociaux qui sont sortis n'ont finalement pas apporté grand chose, si ce n'est des problèmes dans les sociétés du monde entier.

Dorsey donne les raisons de son départ





Jack Dorsey a donné les deux raisons pour lesquelles il a quitté Bluesky.



La première est qu'il n'a jamais eu l'intention de faire de Bluesky une société indépendante avec son propre conseil d'administration, ses propres actions et d'autres vestiges d'une entité commerciale (Bluesky s'est séparée de Twitter en tant que société d'utilité publique en 2022.) Au lieu de cela, son plan était que Twitter soit le premier client à tirer parti du protocole open source.



La seconde est le fait que Blueksy dispose désormais d'une certaine forme de modération du contenu et qu'il a parfois banni des utilisateurs pour des raisons telles que l'utilisation d'insultes raciales dans leur nom d'utilisateur.

Les gens ont commencé à considérer Bluesky comme un moyen de fuir Twitter. C'est une chose qui n'est pas Twitter et qui est donc géniale. Et Bluesky a vu arriver cet exode de gens de Twitter, et c'était une foule très, très commune. ... Mais petit à petit, ils ont commencé à demander à Jay et à l'équipe des outils de modération et à expulser les gens. Et malheureusement, ils sont allés jusqu'au bout. C'est à ce moment-là que je me suis dit « non ». C'est littéralement la répétition de toutes les erreurs que nous avons commises en tant qu'entreprise.

