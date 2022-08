Starlink France baisse le prix de son abonnement mensuel de 50% mais il y a un hic...

Le réseau satellite d'Elon Musk, Starlink, a décidé de passer à l'offensive et de devenir plus compétitif. Si de base l'abonnement mensuel était de 99 €, il est maintenant au prix de 50 €, soit une baisse de 50%. Attention, une nouvelle gestion du trafic mise en place par la société pourrait de l'autre côté venir gâcher l'expérience.

Starlink casse le prix mais contrôle un peu plus l'accès à son réseau

Si l'année 2022 est plutôt mauvaise pour nos portefeuilles, tant les prix augmentent un peu partout, il y a au moins une bonne nouvelle, ou du moins une demi bonne nouvelle, du côté de Starlink. Le service du populaire Elon Musk, qui offre un accès internet via satellite, vient de revoir sa grille tarifaire en France.



Starlink ne fait pas dans la dentelle et décide carrément de réduire le prix de l'abonnement mensuel de moitié. Si de base, il fallait s'acquitter d'un montant de 99 € pour accéder au service, il n'en faudrait désormais plus que 50 €. À noter que la livraison du matériel à installer dans son logement est gratuite même si la mise en service vous coûtera la jolie somme de 634 €.



Si jusqu'ici tout semble aller pour le mieux, la suite s'annonce légèrement moins rose... En effet, l'opérateur satellite met également en place un système pour limiter l'utilisation des données des clients les plus gourmands.

Dès le mois d'octobre, les clients français qui dépasseront les 250 Go de data sur un même mois se verront appliquer une diminution de la qualité de leur service, ou du moins un ralentissement de la vitesse de connexion.



Comme l'explique la société, ces mesures de gestion du trafic sont nécessaires pour garantir un service de qualité à tous les clients. Bien évidemment, si vous atteignez cette limite de 250 Go, votre accès à internet ne sera pas coupé. En revanche, comme avec les forfaits mobiles, votre vitesse de connexion sera ralentie jusqu'au début du mois suivant.



Si vous ne souhaitez pas attendre le mois suivant pour retrouver le "réseau prioritaire", vous pouvez par ailleurs acheter 100 Go de données supplémentaires en échange d'un billet de 10 €. Dans le fond, c'est plutôt une bonne nouvelle, le prix est divisé par deux et l'opérateur revoit sa gestion du trafic pour s'assurer que tout le monde puisse en profiter correctement.



Malgré tout, après une installation à 634 € et un abonnement mensuel de 50 €, difficile de se voir restreindre son accès à internet pour faire de la place aux autres. Avec l'évolution prévue dans les années à venir, espérons que Starlink supprime cette nouvelle initiative qui, une fois de plus, sera appliquée dès le mois d'octobre en France.



Pour info, en mars de cette année, Starlink avait fait l'inverse en augmentant de 100 € le prix du kit d'installation et de 10 € l'abonnement mensuel. Un retour en arrière bénéfique pour les clients.

