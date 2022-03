Starlink augmente le prix de son abonnement mensuel et de son kit d'installation

Quand vous n'avez pas accès à la Fibre Optique et que vous possédez une ligne ADSL avec un débit descendant et ascendant catastrophique, la solution peut être de passer par le satellite. S'il existe aujourd'hui des acteurs convaincants sur ce marché, celui qui est le plus populaire n'est autre que l'entreprise d'Elon Musk : Starlink. Si les garanties sont merveilleuses, les coûts sont gigantesques par rapport à un FAI en ADSL ou Fibre !

"Fournir un accès Internet haut débit à faible latence à travers le monde entier", voici la promesse de Starlink pour vous motiver à souscrire à son offre de connexion internet par satellite. Si jusqu'ici les retours des abonnés sont très positifs en ce qui concerne les performances, il n'en reste pas moins que le prix de l'abonnement est largement au-dessus de concurrents comme Nordnet.



Starlink serait sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle pour les abonnés qui possèdent déjà un contrat et les futurs abonnés qui sont sur la liste d'attente pour une réception du kit d'installation.

Le prix du forfait mensuel évolue et passe de 99 dollars à 110 dollars, une augmentation tarifaire qui risque de dissuader de nombreux abonnés de rester ou de choisir Starlink.

Et ce n'est pas fini. Starlink prévoit également une hausse du prix du Kit Starlink, il s'agit du pack initial que reçoivent les abonnés pour se connecter en ligne. Il inclut la parabole, le socle, l'alimentation ainsi que le routeur Wi-Fi.

Celui-ci est facturé à 499 dollars depuis le lancement, mais aujourd'hui il passe à 599 dollars sans ajout d'équipement ni évolution matérielle pour améliorer l'expérience utilisateur.



Cette seconde hausse concerne exclusivement les futurs abonnés, ceux qui sont déjà en attente et qui ont versé un acompte auront une simple augmentation de 50 dollars. Pas terrible comme approche commerciale, surtout pour les personnes qui attendent depuis plusieurs mois pour recevoir le Starlink !



L'entreprise d'Elon Musk est un véritable succès depuis son démarrage, en février 2022, elle comptait 250 000 clients et plusieurs dizaines de milliers qui attendent impatiemment de pouvoir profiter de leur connexion par satellite.

Ce changement tarifaire pourrait ralentir la croissance de Starlink, de nombreux clients se plaignent sur les réseaux sociaux et dénoncent un abus sur les prix.



À noter que l'officialisation n'a pas encore eu lieu, il s'agit pour le moment d'une information qui aurait été transmise par mail à certains clients. Starlink devrait présenter sa nouvelle grille tarifaire aujourd'hui ou dans les prochains jours.

LET THE GOUGING BEGIN

I figured out how @elonmusk is paying for 🇺🇦 internet. My @SpaceXStarlink service is going to cost $199.16/mo w/taxes. Not sustainable. BTW price is $176 CAD. $140 is USD. Not misleading marketing at all. @FoxNews @SpaceNews_Inc @technewsworld pic.twitter.com/mjXexLEPxE