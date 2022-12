Fini la générosité avec l'Ukraine ! Starlink augmente le prix de l'abonnement et du kit !

Quand la Russie a envoyé les premiers bombardements en Ukraine et que la guerre a fait la Une de tous les médias, Starlink a rapidement fait un geste envers les Ukrainiens en leur fournissant des kits d'installation et en proposant un tarif d'abonnement raisonnable. Cette grande générosité est désormais terminée, la firme d'Elon Musk considère l'Ukraine comme n'importe quel autre pays dans sa grille tarifaire.

Starlink augmente ses prix en Ukraine

Depuis plusieurs mois, il est difficile d'obtenir du réseau mobile ou même de synchroniser un routeur en Ukraine, la raison est simple : les infrastructures mobiles, ADSL et FTTH sont détruites ou ne sont plus entretenus par les opérateurs, ce qui provoque des pertes de connexion répétitives ou des interruptions de service sur de longues périodes.

L'unique solution des Ukrainiens pour continuer à avoir internet, c'est de passer par des connexions via satellites, les opérateurs comme Starlink rencontrent énormément de succès et Elon Musk semble l'avoir bien compris...



Depuis quelques jours, les nouveaux clients Starlink en Ukraine souscrivent avec une grille tarifaire complètement revue, le prix du kit d'installation (parabole, routeur et câbles) est passé de 385 dollars à 700 dollars. Autant dire que c'est un coup dur dans un pays en guerre où énormément de personnes ne travaillent plus et vivent sur leurs économies depuis plusieurs mois.

Ajoutons à cela une belle hausse sur le prix de l'abonnement, Starlink a augmenté le coût mensuel de 60 dollars à 75 dollars. Ce prix est quand même inférieur à ce que proposait Starlink avant le début de la guerre, le tarif était de 100 dollars par mois !



Pourquoi ce changement soudain de tarifs ?

Starlink ne donne aucune raison officielle, mais il y a de fortes chances que la générosité de l'entreprise a provoqué un peu trop de dépenses. Surtout que le gouvernement de Joe Biden aidait financièrement Starlink pour fournir de la connexion en Ukraine, l'accord s'est brutalement arrêté du jour au lendemain, laissant Starlink tout seul pour continuer à soutenir l'Ukraine.



