Apple a du mal à finaliser son service d'abonnement mensuel pour l'iPhone

Le bulletin hebdomadaire de Mark Gurman est paru ce dimanche en fin d'après-midi. L'occasion d'apprendre que le nouveau service d'abonnement mensuel pour l'iPhone prend une nouvelle fois du retard.

Une solution qui pourrait vous intéresser ?

En plus d'Apple Pay Later, Apple prépare un autre nouveau service sous forme d'abonnement. En souscrivant à celui-ci, il serait possible d'avoir l'iPhone de son choix en échange d'un paiement mensuel.



Comme toujours avec ce genre de service, l'utilisateur n'est pas propriétaire de l'objet, mais locataire sur une durée limitée de 12 ou 24 mois. L'avantage ici, c'est de changer d'iPhone tous les ans ou tous les deux ans et ainsi s'assurer d'être toujours en possession du modèle le plus récent.



Un service qui est déjà proposé par des sociétés externes, mais qui pourrait rencontrer un franc succès s'il est directement accessible via l'Apple Store en ligne. Malheureusement, celui-ci tarde à être officiel.

En cette fin de week-end, Mark Gurman explique que le projet prend à nouveau du retard suite à des "problèmes techniques". Visiblement, la marque réfléchit encore à toutes les hypothèses pour s'assurer que ce soit lucratif sur le long terme.



Aucune idée des prix qui seront proposés, mais nul doute qu'ils ne seront pas donnés. En toute logique, plus vous optez pour un modèle haut de gamme ou avec de l'espace de stockage plus ample, plus le tarif est élevé.



Dans ce cas précis, Apple n'aurait pas l'intention de faire en sorte que le prix mensuel payé sur 12 ou 24 mois corresponde exactement au prix du smartphone lors d'un achat unique. Généralement, le prix de la location revient plus cher, mais l'objectif avec ce style de financement, c'est de ne jamais avoir à dépenser une somme conséquente d'un seul coup.



Pour rappel, le programme d'abonnement devait être lancé avec l'iPhone 13 en 2021 puis avec l'iPhone 14 en 2022. Espérons que ce soit enfin la bonne avec la sortie de l'iPhone 15 en 2023. Pas si évident que cela au vu des informations du jour.