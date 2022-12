Tesla ajoute la prise en charge d'Apple Music, enfin !

Le constructeur automobile Tesla a déployé une mise à jour logicielle qui introduit un premier support pour Apple Music. Selon les clients, la mise à jour 2022.44.25 permet aux propriétaires de Tesla d'accéder à leurs comptes Apple Music directement dans leurs voitures.

Voici comment Apple présente la fonctionnalité à bord des voitures américaines :

Diffusez plus de 100 millions de chansons et 30 000 listes de lecture sans publicité. Écoutez l'intégralité de votre bibliothèque, découvrez de nouvelles musiques et écoutez des stations de radio en direct. Pour accéder à Apple Music, appuyez sur l'icône Apple Music dans le lanceur d'applications, scannez le code QR avec votre appareil mobile et connectez-vous avec votre identifiant Apple. Remarque : un abonnement à la connectivité Premium est nécessaire pour diffuser Apple Music sur une connexion cellulaire.

@Tesla holiday update incoming! This is on our Canadian Model 3 SR+ in the NWT. ❤️ Thank you @elonmusk pic.twitter.com/JGeK9gFr7S