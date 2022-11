Apple Music pourrait arriver chez Tesla

Un photographe présent à un salon automobile du côté de Los Angeles à fait une jolie découverte dans une Tesla Model S accessible au public. Sur sa tablette qui lui sert d'écran info-divertissement, il figurait une interface pour lier son compte Apple Music à la Tesla. Un projet rêvé par beaucoup, mais qui n'existe toujours pas. Nouvelle preuve d'une arrivée imminente ?

L'espoir fait vivre

C'est la petite rumeur du week-end ! Depuis son lancement sur les routes du monde, la Tesla possède son propre système d'info-divertissement et ne souhaite pas intégrer ceux d'Apple et de Google. Autrement dit, pas de CarPlay pour les utilisateurs d'iPhone.



Plus précisément, c'est tout ce qui touche à Apple qui n'est pas le bienvenu dans le véhicule. C'est pour cette raison que l'application Apple Music est réclamée de longue date, mais n'est toujours pas présente dans les modèles de la marque.



Une situation qui pourrait évoluer au vu des informations récoltées ce week-end. Lors de la visite du Petersen Automotive Museum à Los Angeles, un photographe a remarqué une chose étrange dans une Tesla Model S exposée.

Un concept de CarPlay dans une Tesla

En effet, celle-ci avait une application Apple Music. Comme on peut l'apercevoir sur l'image, le logo et les boutons de navigation sont présents sur l'écran. Le code QR placé au centre permet visiblement à l'utilisateur de lier son compte Apple Music à la voiture.



Bien qu'il s'agisse uniquement d'un véhicule de démonstration, nul doute que cette interface n'est pas là par hasard. Cette information aura le mérite de redonner un peu d'espoir à celles et ceux qui équipés d'un iPhone et d'une Tesla. Surtout que chez Tesla, une simple mise à jour à distance permettrait le déploiement rapide du service musical de la pomme.



Pour rappel, il y a deux ans, une autre grosse rumeur avait déjà laissé entendre qu'Apple Music devait arriver chez Tesla. Espérons que cette fois-ci ce soit la bonne. Quoi qu'il en soit, c'est bien la preuve que les deux sociétés continuent d'essayer de trouver un terrain d'entente sur le sujet.