Enfin, Tesla propose une alternative ronde au volant yoke

Pour ceux qui n'aiment pas le volant très particulier des Tesla Model S et Model X, voici une bonne nouvelle : vous pouvez à nouveau configurer les voitures pour avoir une option "ronde", que l'on peut appeler "classique".

Un volant rond, enfin !

Après avoir reçu des critiques sur la praticité et la sécurité de la direction de type "course" pendant deux ans, Tesla a réintroduit une option de volant rond pour ses véhicules Model S et Model X. D'après les retours clients, le configurateur en ligne du Model S/X a été mis à jour jeudi, ajoutant le choix d'un volant rond en plus de l'actuel yoke. Le prix et la date de livraison prévue ne sont pas affectés par le choix de l'option du volant. Il existe évidemment déjà des modèles Tesla dotés de volants circulaires, notamment le Model 3 et le Model Y.

Le volant traditionnel (et les commodos) ont été éliminés lors d'une refonte controversée de la Model S et du Model X en 2021 en faveur d'une option unique avec des boutons capacitifs. La décision a suscité des réactions polarisées de la part des clients; alors que certains considéraient le yoke comme un risque pour la sécurité, d'autres comme ConsumerReports l'ont loué pour permettre une vue plus claire du tableau de bord.



Marques Brownlee, de YouTube, a fait l'éloge de cette version pour sa maniabilité et son faible encombrement dans son test de la Model S Plaid. Cependant, Brownlee, alias MKHBD, a trouvé que les commandes tactiles capacitives n'étaient pas fiables, en particulier pour les clignotants, notant que les boutons restaient fréquemment inactifs. "Parfois, malgré une pression sur ce truc pendant dix secondes consécutives, rien ne se passe".

Elon Musk, PDG de Tesla, a défendu le nouveau design dans un tweet, écrivant :

Encore une autre roue ronde est ennuyeuse et bloque l'écran. La FSD a l'air bien mieux avec un manche en mode panoramique.

En outre, Musk a refusé les demandes des clients de proposer des roues arrondies pour le Model S et le Model X en 2021.



Bien que ce retour arrière soit à saluer, aucun commodo n'est visible sur les images de l'option de volant classique sur le site Web de Tesla. Au lieu de cela, le volant est équipé de boutons qui ressemblent à ceux du modèle yoke.