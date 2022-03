Tesla Model 3 : augmentation du prix pour le véhicule autonome

À première vue cela peut paraître surréaliste mais non c'est bien réel. Tesla a bel et bien livré certains véhicules sans les ports USB à l'intérieur, faute de stock. Le gros souci dans...

Mauvaise nouvelle pour ceux qui souhaitaient s'offrir une Tesla dans les prochains mois, et plus particulièrement une Model 3, puisque le constructeur vient d'annoncer une hausse du tarif pour le modèle d'entrée de gamme. Désormais disponible à partir de 44 900 euros, il faudra faire désormais des choix : en effet, le fait que le véhicule ne dépasse pas la somme de 45 000 euros permet encore de bénéficier du bonus maximal de 6 000€ "offert" par l'État, du moins jusqu'en juillet de cette année. Vous l'aurez compris, si vous comptiez ajouter une option à la voiture, la barre serait malheureusement dépassée, laissant un bonus de 2 000 euros. En parrallèle, Tesla annonce également un allongement des délais de livraison, passant à septembre au lieu d'août pour la plupart des modèles. Autre nouvelle, l'usine de Berlin devrait commercialiser ses premières Model Y Performance cette semaine, pour une livraison en mars.

Annoncé à un prix de départ à 35 000$ dans le pays de l'oncle Sam, le tarif de la voiture autonome a rapidement gonflé ses tarifs en France, notamment à cause des différentes taxes, qui a atteint les 42 600 euros pour la version de base. Hélas, aujourd'hui, le constructeur annonce une hausse des prix pour atterrir à 44 900 euros, tout en augmentant les délais de réception.

En mars 2019, Tesla annonçait le lancement de sa Model 3 dans un premier temps aux États-Unis, avant d'ouvrir ses frontières à d'autres continents dont l'Europe. La firme d'Elon Musk voulait frapper fort en proposant un véhicule avec "un prix plus abordable".

