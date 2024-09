Apple TV+ dévoile une image de la série "The Big Cigar" avec André Holland

Apple TV+ a dévoilé un premier aperçu de "The Big Cigar", la série dramatique limitée qui retrace l'histoire de la fuite à Cuba du leader des Black Panthers, Huey P. Newton, et qui est basée sur l'article éponyme du magazine du même nom. "The Big Cigar" fera ses débuts mondiaux le 17 mai avec les deux premiers épisodes, suivis de nouveaux épisodes tous les vendredis jusqu'au 14 juin. L'inénarrable Don Cheadle est le réalisateur et le producteur exécutif des deux premiers épisodes.

Une histoire vraie !

Basée sur l'article de Joshuah Bearman ("Argo"), qui sera également producteur exécutif, "The Big Cigar" est l'incroyable histoire vraie d'une révolution hollywoodienne rencontrant une révolution sociale : il s'agit d'un coup de théâtre où le fondateur des Black Panthers, Newton, échappe au FBI et se réfugie à Cuba avec l'aide du célèbre producteur Bert Schneider dans le cadre d'un plan admirablement élaboré - impliquant une fausse production cinématographique - qui tourne mal à tous points de vue. Et d'une manière ou d'une autre, tout est vrai. En grande partie.

Outre André Holland, la distribution comprend quelques noms connus comme Alessandro Nivola, Tiffany Boone, P. J. Byrne, Marc Menchaca, Moses Ingram, Rebecca Dalton, Olli Haaskivi, Jordane Christie et Glynn Turman.



Janine Sherman Barrois ("Claws", "The Kings of Napa"), lauréate du NAACP Image Award, dirige la série The Big Cigar, tandis que Jim Hecht ("Winning Time : The Rise of the Lakers Dynasty") a écrit le premier épisode de la série. La série est produite par Warner Bros. Television, où Barrois et sa société Folding Chair Productions ont conclu un accord global.



Barrois et Hecht sont producteurs exécutifs aux côtés de Bearman, Joshua Davis et Arthur Spector ("Little America").

Comment regarder Apple TV+

Apple TV+ est disponible sur l'application Apple TV dans plus de 100 pays et régions, sur plus d'un milliard d'écrans, notamment sur iPhone, iPad, Apple TV, Apple Vision Pro, Mac, les téléviseurs intelligents les plus populaires de Samsung, LG, Sony, TCL et autres, les appareils Roku et Amazon Fire TV, Chromecast avec Google TV, les consoles de jeu PlayStation et Xbox, et sur tv.apple.com, pour 9,99 € par mois avec une période d'essai gratuite de sept jours. Pour une durée limitée, les clients qui achètent et activent un nouvel iPhone, iPad, Apple TV ou Mac peuvent bénéficier de trois mois d'Apple TV+ gratuitement.