"Masters of the Air" de Steven Spielberg et Tom Hanks est disponible sur Apple TV+

La très attendue série "Masters of the Air" est enfin disponible sur Apple TV+. Elle fait suite aux séries "Band of Brothers" et "The Pacific" sur la Seconde Guerre mondiale. Basée sur le livre éponyme, la série en neuf parties met en scène Austin Butler et Callum Turner dans les rôles principaux. Si vous avez un compte Apple TV+, foncez !

Découvrez Masters of the Air

Produite par les géniaux Steven Spielberg et Tom Hanks, "Masters of the Air" suit le 100e groupe de bombardiers lors de périlleuses missions de raid en plein jour en pleine Seconde Guerre mondiale (1939-1945). La série dépeint le lourd tribut physique et surtout mental payé par les aviateurs, sans oublier les énormes pertes en vies humaines. La série est basée sur le livre documentaire de Don Miller.



Austin Butler incarne ici le major Gale Cleven, "Buck", et Callum Turner le major John Egan, "Bucky". Bien que l'histoire de la série tourne principalement autour de ces deux points de vue, l'ampleur de la série est bien plus importante. C'est pourquoi on retrouve d'autres acteurs de renom comme Anthony Boyle, Barry Keoghan, Nate Mann, Branden Cook, Ncuti Gatwa et bien d'autres.



En plus de l'action aérienne, "Masters of the Air" nous propose de partager la vie d'un prisonnier de guerre, de ressentir la terreur lors d'une explosion d'avion et plus encore.

Produite par Apple Studios, Amblin Television et Playtone, "Masters of the Air" bénéficie également du soutien de producteurs exécutifs tels que Darryl Frank, Justin Falvey et Steven Shareshian, avec John Orloff en tant que producteur co-exécutif et Graham Yost en coproducteur exécutif.



La série est dirigée par un groupe de réalisateurs renommés comprenant Anna Boden (Captain Marvel), Ryan Fleck (Sugar), Cary Joji Fukunaga (True Detective), Dee Rees (Mudbound) et Tim Van Patten (Game of Thrones). Rien que ça.

Comment voir Masters of the Air

Les abonnés Apple TV+ peuvent donc désormais découvrir les deux premiers épisodes en ce vendredi 26 janvier 2024, puis suivre le reste des épisodes à travers un nouvel épisode chaque vendredi, jusqu'au 15 mars 2024.



Pour cela, vous devrait avoir un abonnement actif, au prix de 9,99 € par mois, ou bien posséder un compte myCanal qui inclus le service. Vous pouvez bénéficier d'une période d'essai gratuite de sept jours pour les nouveaux comptes.



Bon à savoir, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un appareil Apple pour regarder les programmes originaux de l'entreprise. Vous pouvez obtenir l'application Apple TV sur différentes plateformes, notamment Amazon Fire Stick, Roku, les téléviseurs intelligents, PlayStation, Xbox et bien d'autres. Les utilisateurs d'Android et de PC peuvent également regarder des émissions dans un navigateur web sur tv.apple.com.