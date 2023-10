Le mystère du Poltergeist d'Enfield débarque en série sur Apple TV+

Apple TV+ lance aujourd'hui une nouvelle série documentaire sur le phénomène effrayant connu sous le nom d'Enfield Poltergeist, idéal en cette période d'Halloween. Les quatre épisodes sont disponibles en streaming dès maintenant.



Si vous aviez raté notre présentation, "The Enfield Poltergeist" raconte l'histoire passionnante de la plus célèbre hantise de poltergeist de l'histoire. Combinant plus de 250 heures d'archives audio rares, une reconstitution méticuleuse du lieu et des entretiens originaux avec les personnes touchées par l'affaire, la série est une histoire ambitieuse qui explore la fascination humaine pour l'inexpliqué et son impact sur ceux qui la vivent.

Une série à voir absolument

Pour ceux qui le sauraient pas, un poltergeist, tiré de l'allemand Poltergeist, dérivé de poltern « faire du bruit » et geist « esprit », est un phénomène paranormal consistant à faire des bruits divers, des déplacements, apparitions ou disparitions d'objets et autres phénomènes a priori inexplicables.

Les événements effrayants du poltergeist d'Enfield remontent à 1977. On dit alors qu'une maison communale d'Angleterre est hantée. Les sœurs Janet et Margaret Hodgson étaient au centre des événements. Leurs parents ont appelé la police, déclarant avoir entendu des bruits inexpliqués et vu des meubles bouger d'eux-mêmes. Plus tard, on a rapporté que les enfants lévitaient, qu'il y avait des voix sinistres, etc.



Voici la bande-annonce officielle de "The Enfield Poltergeist" :

La police n'a jamais trouvé de preuves de quoi que ce soit de suspect. Des enquêteurs et des journalistes spécialisés dans le paranormal ont suivi la famille pendant près de deux ans, censés corroborer les affirmations de la famille. Le soi-disant détective du paranormal Maurice Grosse a fait des enregistrements de la maison, où l'on entendait des sifflements, des aboiements et une voix que l'on disait être celle du poltergeist.



Attention, il s'agit plus d'un documentaire que d'une série d'horreur à proprement parler.

Comment regarder The Enfield Poltergeist ?

Vous pouvez regarder The Enfield Poltergeist exclusivement sur Apple TV+, le service de streaming d'Apple pour les émissions de télévision et les films originaux. Depuis cette semaine, Apple TV+ coûte 9,99 € par mois (contre 6,99 € auparavant). Les nouveaux venus ont droit à 7 jours d'essai gratuit.



L'application Apple TV+ est disponible sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K, Amazon Fire Stick, Roku, PlayStation, Xbox et plus encore. Les utilisateurs d'Android et de Windows peuvent regarder l'application dans un navigateur web à l'adresse tv.apple.com. L'application TV d'Apple a d'ailleurs subi une refonte dans tvOS 17.2 actuellement en bêta.