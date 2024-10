La série The Big Door Prize n'aura pas de 3e saison

Apple TV+ est réputé pour être l'un des services de streaming qui annule le moins de séries, cependant, comme ses concurrents, Apple estime qu'il est illogique de renouveler une série qui n'arrive pas (ou plus) à convaincre. C'est le cas de The Big Door Prize, après une première saison aux audiences prometteuses, la seconde saison n'a pas permis de conserver l'audimat.

L'échec The Big Door Prize

Dans le monde des séries, le renouvellement d'une série ne veut pas dire que celle-ci aura de nouvelles saisons à volonté. The Big Door Prize en est l'exemple parfait, alors que la série avait été renouvelée suite aux audiences positives de la première saison, Apple a subitement pris la décision de ne pas signer de troisième saison.



Selon un rapport de TV Line, Apple qui croyait en cette série pour attirer de nouveaux abonnés sur son service de streaming n'a finalement pas été convaincu des résultats de la deuxième saison. L'entreprise a observé de près les audiences du mercredi 24 avril (date de lancement de la saison 2) jusqu'à la mi-juin et en aurait conclu que trop d'abonnés ont abandonné en cours de route, probablement à cause d'une perte d'intérêt général.

Si vous ne l'avez pas encore vu, la série The Big Door Prize mettait en avant les habitants de la petite ville de Deerfield transformée par l'apparition d'une mystérieuse machine capable de révéler les talents cachés de chacun. Avec une combinaison d'humour, de drame et de mystère, la série explore comment ces découvertes bouleversent la vie des habitants, remettant en question leurs choix de vie et leurs aspirations.



La deuxième saison s'est aventurée plus profondément dans les conséquences de l'existence de la machine sur les résidents de Deerfield. Elle a confronté chaque personnage à des choix cruciaux sur leur avenir, leurs relations et leurs aspirations.



Au niveau du casting, on retrouve dans la série Chris O'Dowd, Gabrielle Dennis et Ally Maki, tandis que de nouvelles têtes, comme Justine Lupe (Succession et Shameless) ainsi qu'Aaron Roman Weiner (The Americains et Blue Bloods), sont apparues dans la saison 2, ce qui a ajouté de nouveaux dynamismes à l'histoire.