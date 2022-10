Le film The Gorge avec Anya Taylor-Joy et Miles Teller sera une production originale Apple !

Les équipes d'Apple TV+ traquent en permanence les films et séries dont les droits sont à vendre, ce qui est activement recherché, ce sont des histoires convaincantes aux rebondissements multiples et avec des castings qui sauront attirer de nouveaux abonnés. Apple vient de dénicher sa dernière pépite, il s'agit du film "The Gorge", un nouveau contenu qui sera en exclusivité mondiale sur Apple TV+ !

Tout ce que l'on sait pour l'instant

Selon un rapport de Deadline, Apple vient d'acquérir les droits de "The Gorge", un film qui vient tout droit des studios de Skydance à Santa Monica en Californie. Le scénario est pour l'instant inconnu, mais on sait tout de même que le film racontera une histoire d'amour avec "une dose d'action et un mélange des genres".



Au casting de ce futur film, on retrouvera deux acteurs populaires que vous avez récemment vu au cinéma ou sur des services de streaming concurrents. Il y aura Miles Teller qui s'est fait remarquer dernièrement aux côtés de Tom Cruise dans Top Gun: Maverick et dans le film Spiderhead disponible sur Netflix.

Vous trouverez également la talentueuse actrice Anya Taylor-Joy qui a vu sa carrière être propulsée à des sommets avec la série Le Jeu de la dame qui a été acclamée par les critiques.

À la réalisation de "The Gorge", on aperçoit Scott Derrickson, Apple ne prend aucun risque avec ce réalisateur qui a une carrière phénoménale derrière lui. Il a laissé son empreinte sur des films comme Doctor Strange, Sinister, Le jour où la terre s'arrêta et l'Exorcisme d'Emily Rose.



Avec ce nouveau film, la collaboration entre Apple Studios et Skydance se poursuit, les deux entreprises ont travaillé sur une multitude de projets depuis le lancement d'Apple TV+. Le partenariat va probablement continuer encore un long moment, car Apple est conquis par ce que font les équipes de Skydance et Skydance Animation.



La date de disponibilité de "The Gorge" est pour l'instant inconnue, Apple devrait proposer une synopsis et une bande-annonce au cours de l'année prochaine. On peut s'attendre à une sortie sur Apple TV+ avant l'été 2023 !