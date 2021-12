Apple TV+ : Jennifer Lawrence sera la star du film Bad Blood

Il y a 4 heures

Vidéo

Julien Russo

Réagir



Apple prépare les futurs films, séries et documentaires à venir l'année prochaine sur son service de streaming Apple TV+. Toutes les équipes de productions sont mobilisées pour vous offrir des créations originales spectaculaires avec des castings de folies. L'une des récentes révélations provient du média Variety aux États-Unis, un rapport a dévoilé plusieurs informations concernant le film Bad Blood.

Jennifer Lawrence en actrice principale

En préparation depuis plusieurs trimestres, Apple va sortir l'année prochaine Bad Blood, il s'agit d'un long métrage du scénariste et réalisateur Adam MacKay qui a participé à la série Succession diffusée sur OCS ou encore à The Big Short : le Casse du siècle.

Jennifer Lawrence a été choisie par l'équipe du film pour jouer la fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes. Lawrence a eu la chance de décrocher le rôle principal.



Si on n'en sait pas beaucoup pour le moment sur Bad Blood, on sait tout de même que le film est basé sur une histoire vraie qui parle de l'ascension et de la chute d'Elizabeth Holmes. Peu connu en Europe, Holmes était la créatrice de l'entreprise Theranos spécialisée dans les services médicaux.

Au sommet de son succès, la jeune femme a fait face à de graves accusations de fraudes sur les technologies développées et utilisées par son entreprise. De plus, Holmes et son équipe ont été accusés de mentir sur les résultats financiers de Theranos à plusieurs reprises.

Pour Bad Blood, Apple Studios s'est associé avec Legendary Pictures, un grand studio qui a participé à des pépites cinématographiques comme Inception, Le Choc des Titans, Jurassic World ou encore le film Steve Jobs.



Il n'y a pour l'instant pas de date précise pour la disponibilité de Bad Blood dans le catalogue Apple TV+, mais il y a de fortes chances que le film soit disponible au plus tard au second semestre de l'année prochaine.

D'autres créations originales Apple sont très attendues pour 2022, on pense par exemple à Emancipation avec Will Smith et Killer of the Flower Moon qui mettra en vedette Leonardo DiCaprio. Ces deux programmes inédits et exclusifs sont en préparation depuis un certain temps.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox. Profitez d'Apple TV+ à un prix encore plus réduit (à partir de 1,22€/mois) grâce à Spliiit.