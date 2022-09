Apple TV+ : le film Causeway avec Jennifer Lawrence a une date de sortie

On ne le voit pas en tant qu'abonné, mais Apple et ses partenaires travaillent toute l'année sur une multitude de films et séries originaux qui débarquent chaque mois dans le catalogue d'Apple TV+. L'une des pépites à venir et qui va probablement faire beaucoup de bruit, c'est le film Causeway avec la talentueuse Jennifer Lawrence qui détiendra le rôle principal.

Causeway arrive bientôt

Apple adore les histoires qui sortent de l'ordinaire, qu'on ne voit nul par ailleurs et qui capte votre attention jusqu'à déclencher des émotions, Causeway est un peu dans ce style. Dans ce futur film Apple TV+ qui sortira le 4 novembre 2022, vous suivrez le quotidien d'une soldate partie au combat et qui revient aux États-Unis à la Nouvelle-Orléans avec l'objectif de reprendre une vie normale comme n'importe quel américain.

Malheureusement, après toutes les horreurs qu'elle a pu voir, les cauchemars vont s'accumuler et le comportement de la jeune femme ne sera plus jamais comme avant son départ.



Ce film provient du studio A24, une société de production cinématographique avec qui Apple a travaillé une multitude de fois depuis le lancement d'Apple TV+. Le film sera écrit par Ottessa Moshfegh, Elizabeth Sanders et Luke Goebel (Will & Grace). À la production de ce film inédit et exclusif, on retrouvera Jennifer Lawrence qui a déjà fait ses preuves à plusieurs reprises en tant que productrice, et Justine Ciarrocchi.

Matt Dentler, responsable des films originaux Apple a confié au média Variety que le film sera présenté au festival international du film de Toronto :

Nous sommes ravis de lancer un spectre aussi diversifié d'Apple Originals au festival de cette année. Des documentaires sur les icônes aux drames de cinéastes et d'acteurs primés aux Oscars, le public du TIFF est en plein écart. Nous sommes impatients de donner aux amateurs de cinéma du monde entier un premier aperçu à Toronto.

Maintenant que vous connaissez les scénaristes et producteurs de Causeway, il est intéressant de regarder les acteurs qui seront aux côtés de Jennifer Lawrence à l'écran. On aura la présence de :

Brian Tyree Henry (Bullet Train)

Jayne Houdyshell (Quantico et The Good Fight)

Stephen Mckinley Henderson (Dune)

Linda Emond (The Patient et Impardonnable)

Russel Harvard (Fringe et Switched)

Jaylen Moore (9-1-1 et Homeland)

Donald Paul (Bull et Comment élever un super-héros)

Sue-Lynn Ansari (Keanu et Reminiscence)

Samuel H. Levine (Instinct)

​​​​​​​Han Soto (Black Box)

Comme vous pouvez le constater, vous retrouverez énormément de visages qui vous seront familiers, encore une fois, Apple mise sur un casting haut de gamme pour attirer de nouveaux abonnés sur son service de streaming.

Rendez-vous le 4 novembre 2022 pour découvrir Causeway en exclusivité mondiale sur Apple TV+.

Si vous n'êtes pas encore inscrit, l'abonnement coûte seulement 4,99€/mois sans engagement et vous pouvez profiter d'une période d'essai allant jusqu'à 3 mois si vous possédez un téléviseur connecté Samsung commercialisé entre 2018 et 2022.