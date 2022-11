Apple TV+ : le film Sharper avec Julianne Moore a désormais une date de sortie

La fin d'année est particulièrement rythmée sur Apple TV+, après l'arrivée de la saison 2 de la série The Mosquito Coast, le documentaire sur Selena Gomez ou encore l'annonce de la sortie prochaine de la saison 4 de Servant, une nouvelle création originale Apple fait parler d'elle. Les abonnés Apple TV+ vont bientôt pouvoir découvrir le film Sharper au cinéma (exclusivement aux États-Unis) puis la semaine qui suivra dans le catalogue du service de streaming.

Rendez-vous le 17 février 2023

À travers un communiqué de presse publié cet après-midi, Apple a levé le voile sur la date de sortie de son prochain film à gros budget baptisé "Sharper". Au casting, on retrouvera l'actrice Julianne Moore que vous avez pu voir récemment dans Spirit : l'indomptable, Kingsman : Le Cercle d'or ou encore dans une autre création originale Apple : Histoire de Lisey. À l'écran, on trouvera Sebastian Stan (Fresh), Justice Smith (Jurassic World : Le monde d'après) et Briana Middleton (The Tender Bar).



Comme l'explique Apple dans son communiqué, Sharper est une petite "pépite" issue d'A24 et Apple Studios, ce futur film est réalisé par Benjamin Caron qui a participé dernièrement dans la série originale The Crown sur Netflix. Apple a misé sa confiance sur Julia Hammer (American Girl) et Amy Herman (Shutter Island) qui seront les deux producteurs exécutifs.

Pour le moment, la synopsis révélée par Apple est très courte, voici à quoi s'attendre pour le film Sharper :

"Sharper" se déroule dans les secrets de New York, des penthouses de la Cinquième Avenue aux coins sombres du Queens. Les motivations sont suspectes et les attentes sont bouleversées lorsque rien n'est comme il semble.

Une petite synopsis intrigante et qui annonce à l'avance une tonne de rebondissements dans le cadre d'une histoire qui sera probablement sombre et perturbante.



Comme beaucoup des films Apple, les Américains pourront profiter d'une sortie au cinéma avant la publication dans le catalogue d'Apple TV+, le géant californien propose régulièrement ce type de distribution aux États-Unis pour les personnes qui ne sont pas adeptes du streaming.

Malheureusement, à cause de la chronologie des médias qui exige une longue période entre la sortie au cinéma et la diffusion sur un service de streaming, cette approche n'est pas possible en France.



Apple nous donne rendez-vous le 17 février 2023 pour découvrir le film Sharper qui s'annonce passionnant avec un casting haut de gamme ! D'ici là, on peut s'attendre aux premières images vers le début du mois de janvier, Apple choisit toujours de sortir la bande-annonce environ 1 mois avant la disponibilité du contenu.



