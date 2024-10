Apple TV+ dévoile la série hospitalière "KRANK Berlin"

Dans cette série dramatique en huit épisodes, Haley Louise Jones et Slavko Popadić tiennent les rôles principaux aux côtés d'un ensemble de comédiens comprenant Şafak Şengül, Aram Tafreshian, Samirah Breuer, Bernhard Schütz et Peter Lohmeyer. Le programme est produit par Violet Pictures et Real Film Berlin, pour Apple TV+ et ZDFneo, et est créé par Samuel Jefferson et Viktor Jakovleski.

Une nouvelle série allemande

Comme chaque semaine, Apple annonce une nouveauté pour son catalogue de VOD. Cette fois, c'est "KRANK Berlin" co-créé par Samuel Jefferson, ancien médecin urgentiste devenu scénariste, et Viktor Jakovleski.

"KRANK Berlin" met en vedette Haley Louise Jones ("Dear Child", "Paradise") dans le rôle du Dr Parker et Slavko Popadić ("Crooks"), aux côtés d'une distribution d'ensemble comprenant Şafak Şengül ("Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush"), Aram Tafreshian ("Dogs of Berlin"), Samirah Breuer ("The Gryphon"), Bernhard Schütz ("Barbarians") et Peter Lohmeyer ("I don't work here").

Gérer un service d'urgence chaotique dans l'hôpital le plus difficile et le plus surpeuplé de Berlin n'est pas une mince affaire pour la jeune Dr Parker, qui cherche un nouveau départ dans la grande ville après l'implosion de sa vie privée à Munich. Lorsqu'elle tente de mettre en œuvre les réformes nécessaires, Parker se heurte à la résistance du personnel hospitalier, sous-payé, mal équipé et chroniquement fatigué, qui ne survit que grâce à une indispensable dose d'humour noir. Mais face à un système de santé de plus en plus impitoyable, l'équipe meurtrie doit mettre de côté ses différences et se serrer les coudes pour sauver des vies.

La série allemande est produite par Violet Pictures et Real Film Berlin pour ZDFneo et Apple TV+. Alexis von Wittgenstein ("Oktoberfest : Beer & Blood") de Violet Pictures et Henning Kamm ("Unorthodox") de Real Film en sont les producteurs exécutifs.



"KRANK Berlin est réalisé par Alex Schaad ("Skin Deep") et Fabian Möhrke ("Eichwald, MdB"). Les droits internationaux sont gérés par Beta Film.