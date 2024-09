"Si les prix augmentent dans le streaming, c'est la faute d'Apple", affirme Euroconsumer

Ces dernières années, il y a eu des hausses de prix chez tous les grands acteurs du streaming musical : Spotify, YouTube Music, Deezer, Tidal, Amazon Music... Si au premier abord, on pouvait penser que cela est lié aux contrats avec les maisons de disque ou encore à l'inflation, ce serait finalement Apple qui serait le principal responsable. Voici l'accusation d'un groupe de défense des consommateurs européens !

La fameuse commission de 30% d'Apple est la cause

Un groupe de consommateurs européens, sous le nom d'Euroconsumer, a récemment déposé une action collective contre Apple, accusant la firme de Cupertino d’être à l'origine des hausses de prix observées sur les services de streaming musicaux depuis plus d’un an. Cette action est menée de manière coordonnée en Belgique, en Espagne, en Italie et au Portugal, elle vise à défendre les intérêts de plus de 500 000 consommateurs affectés par ces augmentations.

Selon Euroconsumer, Apple prélève une commission de 30 % sur chaque transaction effectuée via son App Store, un montant que les services de streaming ne parviennent plus à absorber. Des plateformes telles que Spotify, Deezer, Tidal, YouTube Music sont contraints de répercuter ce manque à gagner sur leurs abonnés, ce qui augmente les tarifs sur les souscriptions via les applications iOS.



L'organisation Euroconsumer affirme qu'Apple a ainsi engrangé 259 millions d'euros de "bénéfices injustes" en Europe, une somme considérée comme directement liée à cette commission de 30% jugée excessive. L’action d'Euroconsumer vise donc à récupérer les sommes perçues par Apple et souhaite les redistribuer pour les consommateurs.



Est-ce que ce recours collectif atteindra Apple ? Ce n'est pas sûr, mais ce qui est certain, c'est qu'il met en avant la tension croissante entre les entreprises et leurs utilisateurs, pour qui l'augmentation constante des prix devient un fardeau difficile à supporter.