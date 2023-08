Apple TV+ dévoile des informations sur son film de SF "Fingernails"

En mai 2022, on apprenait qu'Apple venait d'acquérir les droits de "Fingernails", un film de science-fiction. Après un long moment de silence à propos de ce projet très intéressant, Apple revient sur le devant de la scène avec quelques informations supplémentaires sur ce futur film qui sera en exclusivité mondiale sur Apple TV+.

Fingernails se dévoile un peu plus

Dans le cadre d'un communiqué de presse, Apple TV+ vient de mentionner la sortie prochaine du film "Fingernails" dans plusieurs cinémas aux États-Unis puis sur Apple TV+. Ce nouveau contenu inédit sera le deuxième long métrage du réalisateur, producteur et scénariste Christos Nikou. Sur "Fingernails", on retrouvera à l'écriture Stavros Raptis (Glass Onion: une histoire à couteaux tirés) ainsi que Sam Steiner (Morning), deux scénaristes dont la carrière est prometteuse et qui ont rapidement attiré l'attention d'Apple pour participer à ce nouveau film à gros budget.



"Fingernails" est produit par Cate Blanchett, Andrew Upton et Coco Francini pour Dirty Films et Lucas Wiesendanger pour FilmNation Entertainment. Le film est produit par Glen Basner, Milan Popelka et Alison Cohen, aux côtés d'Ashley Fox, Kevin Lafferty et Jérôme Duboz.

Sans dévoiler de bande-annonce, Apple a donné quelques explications sur l'histoire de ce futur film, voici comment Apple la décrit :

Anna et Ryan ont trouvé le véritable amour. Cela a été prouvé par une nouvelle technologie controversée. Il n'y a qu'un seul problème : Anna n'est toujours pas sûre. Puis elle prend un poste dans un institut de test d'amour et rencontre Amir.

À l'écran, nous retrouverons les acteurs Jessie Buckley (Chernobyl), Riz Ahmed (The Night Of), Jeremy Allen White (Shameless US) ainsi que Luke Wilson (Stargirl). Dans son communiqué, Apple a mentionné la date du 27 octobre comme étant celle du lancement dans les cinémas de New York et de Los Angeles, la sortie mondiale dans le catalogue d'Apple TV+ sera quant à elle prévue le 3 novembre.



