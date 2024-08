Apple Podcasts génère une transcription automatique dans iOS 17.4

1 com

Apple a publié hier soir la première version bêta d'iOS 17.4 destinée aux développeurs. Outre les changements majeurs en Europe et les nouveaux emojis, l'application Podcasts annonce une nouveauté très intéressante avec les transcriptions. En clair, Apple générera automatiquement les transcriptions des épisodes après leur publication, qui pourront ensuite être consultées dans l'application.

Apple Podcasts traduit automatiquement l'audio en texte

Apple précise que les transcriptions des podcasts arriveront toujours "peu de temps après" la publication de l'épisode lui-même.

L'entreprise explique :

Grâce aux transcriptions, votre public peut lire le texte intégral d’un épisode, y rechercher un mot ou une phrase, et appuyer sur le texte pour le lire à partir d’un moment précis de l’épisode. Pendant la lecture d’un épisode, chaque mot est mis en évidence, ce qui permet de suivre facilement. Les transcriptions sont également accessibles à partir de la page des informations de l’épisode. Appuyez longuement sur un épisode de podcast pour faire apparaître une option permettant d’afficher une transcription. Apple génère automatiquement des transcriptions après la publication d’un nouvel épisode. Votre épisode sera disponible à l’écoute immédiatement, et la transcription sera disponible peu de temps après. Il y aura un bref délai le temps que nous traitions votre transcription. Si des portions de votre épisode changent avec du contenu audio inséré dynamiquement, Apple Podcasts n’affichera pas les segments de l’audio qui ont changé depuis la transcription originale. De même, les paroles de musique ne seront pas affichées dans les transcriptions.

Sur l'écran "En cours" de l'application Apple Podcasts, la barre d'outils inférieure comporte une nouvelle icône "citation" sur laquelle vous pouvez appuyer pour afficher la transcription de l'épisode en question. "Au cours de la lecture d'un épisode, chaque mot est mis en évidence, ce qui facilite le suivi", un peu comme les paroles d'Apple Music. Mieux, vous pouvez appuyer n'importe où dans la transcription pour atteindre cette partie du podcast ou lire la transcription sans écouter l'épisode, à vous de choisir.



En outre, les ingénieurs d'Apple ont eu la bonne idée d'inclure un champ de recherche dans chaque transcription.



Les podcasteurs peuvent en savoir plus sur les transcriptions et les réglages personnalisés sur le site web Apple Podcasts for Creators, disponible en version française.



Télécharger l'app gratuite Apple Podcasts