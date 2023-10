Apple Podcasts avec Alexa sur les enceintes Echo est disponible dans de nouveaux pays

Les enceintes Echo d’Amazon proposent depuis plusieurs années l’intégration d’Apple Music. Ce qui est un peu moins connu, c’est qu’il est aussi possible d’accéder au gigantesque catalogue de podcasts de l’app « Apple Podcasts », en effet, le deal entre Amazon et Apple concerne aussi cette application. La bonne nouvelle c’est que la prise en charge d’Alexa pour la lecture des podcasts débarque dans de nouveaux pays !

Apple x Amazon, l’accord pour Apple Podcasts prend une nouvelle ampleur

En 2019, une étape majeure a été atteinte dans le domaine des podcasts lorsqu'un partenariat entre Apple et Amazon a été signé, cela a permis l'intégration d'Apple Podcasts sur les enceintes Amazon Echo via l'assistant virtuel Alexa. Cette collaboration initiale était limitée à quelques pays, mais heureusement cela n’a pas duré longtemps. Depuis plus de 48 heures, Apple Podcasts sur les enceintes Echos est disponible dans une masse de nouveaux pays. La confirmation de cette expansion a été annoncée mardi dernier, à travers une mise à jour sur une page d’assistance en ligne, comme mentionné via MacRumors.

L'intégration permet aux utilisateurs de profiter d'Apple Podcasts soit via une enceinte Amazon Echo, soit via un Amazon Fire TV, qui dispose également d’Alexa intégré. Voici comment procéder pour jouir de cette fonctionnalité :

Téléchargez l'application Amazon Alexa sur votre iPhone, iPad ou appareil Android Naviguez jusqu'aux Paramètres, puis sélectionnez le menu “Musique et podcasts” Allez sur “Lier un nouveau service”, choisissez Apple Podcasts et authentifiez-vous en utilisant Face ID, Touch ID ou un mot de passe. La commande par défaut à donner à Alexa est de lire un podcast (donc son nom) sur Apple Podcasts

Cette intégration est maintenant disponible dans les pays suivants : Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Danemark, Équateur, Finlande, France, Allemagne, Hong Kong, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Porto Rico, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Turquie, Royaume-Uni et États-Unis.

Grâce à cette nouvelle vague de lancement, le catalogue de podcasts d’Apple va pouvoir obtenir un nouveau public puisque n’oublions pas, il n’y a aucun abonnement payant à souscrire pour lire un podcast (sauf pour certains podcasts qui exigent un paiement). Pour Amazon, c’est aussi un avantage, puisque c’est l’assurance d’avoir un nouveau contenu pour ses enceintes Echo, donc un nouvel argument de vente !



Apple Podcasts héberge une impressionnante collection de podcasts, avec plus de 2 millions d’émissions gratuites disponibles, permettant aux utilisateurs d’explorer une grande variété de contenu couvrant de nombreux sujets et genres. Apple Podcasts propose des sélections quotidiennes permettant de découvrir de nouveaux podcasts, facilitant ainsi la découverte de contenu pour les auditeurs. Cette nouveauté va aussi être bénéfique pour les utilisateurs d’enceintes Echo !

Télécharger l'app gratuite Apple Podcasts