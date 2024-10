Safari supportera le contenu spatial 3D sur Vision Pro d’ici la fin de l’année

Les utilisateurs de Vision Pro pourront bientôt visualiser des photos et vidéos spatiales directement dans Safari, selon notre confère PetaPixel. Lors d'une interview, la responsable produit d’Apple, Della Huff, et le designer Billy Sorrentino ont révélé que la prise en charge de ce type de contenu arrive sur Safari, permettant une nouvelle expérience 3D sur le navigateur, capable de lire les médias immersifs.

Une petite évolution pour Safari sous visionOS

Avec la prochaine version (probablement 2.2), les développeurs web pourront intégrer des photos et vidéos spatiales dans leurs sites, visibles en 3D sur Vision Pro. Ces captures peuvent être réalisées avec l’iPhone 15 Pro, Pro Max, les quatre modèles d’iPhone 16, ainsi que Vision Pro lui-même. Actuellement, le casque de réalité mixte exige que le contenu spatial soit partagé directement par Messages, email ou AirDrop, mais le futur support dans Safari permettra aux utilisateurs de télécharger du contenu consultable en 3D par tout utilisateur de Vision Pro.

Pour ceux n'ayant pas acheter l’onéreux Vision Pro (à partir de 3 999€), les photos et vidéos spatiales apparaîtront en 2D comme des contenus classiques sur d’autres appareils. Bien qu'il n'y ait pas de date précise pour cette fonctionnalité dans Safari, elle est attendue d'ici la fin de l’année, probablement via une mise à jour visionOS 2.2.



Rappelons d’ailleurs que la prise en charge des photos spatiales pour l’iPhone 15 Pro sera disponible avec iOS 18.1, dont la sortie est prévue la semaine prochaine. Avec le Vision Pro et visionOS 2, même les photos existantes pourront bénéficier d’un effet de profondeur supplémentaire. D’après nos tests lors de la bêta, le rendu saisissant.