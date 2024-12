L'Apple Vision Pro élu produit tech' de l'année par Popular Science

Popular Science dévoile son classement annuel des produits technologiques les plus innovants sortis en 2024. Un classement dominé par Apple avec son Vision Pro. Une opinion partagée par beaucoup dans le monde de la tech' bien que l'appareil soit encore loin d'être parfait.

"Une nouvelle dimension pour la réalité augmentée"

Popular Science, souvent abrégé en PopSci, est un magazine américain consacré à la vulgarisation scientifique et technologique. Il a été fondé en 1872 et est l’un des magazines les plus anciens et les plus respectés dans ce domaine. Depuis 1988, ils proposent chaque mois de décembre un classement annuel des produits technologiques les plus marquants de l'année.



Dans son dernier classement des "50 plus grandes innovations de 2024", PopSci a couronné l'Apple Vision Pro à la première place. Malgré un prix ultra-premium, ce casque AR/VR est effectivement "l'article technologique le plus impressionnant de 2024". Plusieurs critères justifient ce choix.

L'Apple Vision Pro est unanimement considéré comme un chef-d'œuvre technologique. Toute personne ayant eu la chance de l'essayer reconnaît immédiatement qu'il procure des sensations inédites dans divers domaines. De plus, sa réactivité aux demandes de l'utilisateur et son intégration parfaite dans l'écosystème de la marque en font un appareil encore plus attractif. Sans oublier son utilisation intégrale uniquement avec les mains et les yeux, un autre aspect impressionnant à mettre à son actif.



Après l'engouement initial, de nombreux utilisateurs ont finalement rangé leur Vision Pro sur une étagère. Les limites technologiques, telles que sa taille et sa petite batterie filaire avec une autonomie maximale de deux heures, le rendent peu pratique pour une utilisation prolongée quotidienne. Selon les rumeurs, un Vision Pro deuxième génération serait en préparation pour fin 2025, début 2026. Si le prix devrait difficilement baisser, beaucoup espèrent une amélioration significative sur plusieurs points comme la taille du casque, son autonomie ou encore sa polyvalence. La compatibilité avec les manettes PlayStation VR en serait le parfait exemple.