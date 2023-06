La productrice Victoria Bousis trouve l'Apple Vision Pro "révolutionnaire" pour les films

L'un des plus gros atouts de l'Apple Vision Pro, c'est sans aucun doute le divertissement. Les ingénieurs et développeurs d'Apple ont travaillé pendant de nombreuses années ensemble pour proposer une expérience inédite et immersive aux utilisateurs. Si nous avons pu le remarquer durant la présentation ainsi que dans les différents retours des testeurs, la productrice Victoria Bousis a elle rapidement détecté le potentiel que pourrait apporter cet ordinateur spatial pour les films et séries.

Un produit "révolutionnaire"

C'est le "One more thing" qui aura marqué l'ère Tim Cook !

Apple a dévoilé le 5 juin au soir son premier ordinateur spatial pour travailler, visualiser des contenus vidéos, jouer, regarder des rencontres sportives, assister à des concerts... Si on pouvait reprocher ces dernières années à Apple de ne pas se lancer dans de nouveaux secteurs et d'avoir perdu son sens de l'innovation, avec l'Apple Vision Pro, l'entreprise a impressionné tout le monde.



L'une des personnes qui a été le plus surpris de cette annonce, c'est Victoria Bousis, une productrice renommée aux États-Unis qui a travaillé sur de nombreux contenus comme The Outcasts sur Netflix et What Maisie Knew, un film avec Julianne Moore. L'annonce principale de la WWDC 2023 a ébloui la productrice qui a immédiatement compris le potentiel incroyable d'un tel produit pour créer une immersion totale à un spectateur qui regarde un film ou une série depuis son domicile.

Dans une déclaration au média Variety, Victoria Bousis explique à quel point l'Apple Vision Pro peut changer la donne pour l'univers cinématographique :

Les récits immersifs ont un impact physiologique et neurologique plus profond parce qu'ils exacerbent les sens et provoquent des émotions complexes de joie, de chagrin, de culpabilité et de responsabilisation qui incitent au changement, ce qui est moins possible avec les moyens traditionnels.



Ce casque révolutionnaire incarne l'objectif même de la narration : mettre nos sens en éveil, réveiller nos émotions et nous faire passer du stade de spectateur à celui d'acteur.

Pour Victoria Bousis, il ne fait aucun doute que l'Apple Vision Pro va littéralement tout changer dans notre façon de consommer des films et séries sur les services de streaming ainsi que sur les plateformes d'achats et de locations comme iTunes Movie.

La productrice sous-entend dans sa déclaration que si Apple arrive à proposer une quantité satisfaisante de contenus 3D immersifs avec son Vision Pro, l'expérience pourrait rapidement devenir révolutionnaire par rapport à ce que nous connaissons depuis toujours avec un téléviseur.