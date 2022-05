Apple critiquée car Safari sur iOS ne supporte toujours pas WebXR

Si Apple a beaucoup investi dans la réalité augmentée depuis l'introduction de son propre SDK nommé ARKit depuis l'apparition de l'iPhone X en 2017, la firme n'a pas ouvert son système à d'autres normes ouvertes sur le web. De l'avis des spécialistes du secteur, l'entreprise "a été un frein à l'innovation en matière de WebAR", car Safari ne prend toujours pas en charge l'API WebXR.

Un problème récurrent depuis cinq ans

Comme le rapporte Protocol, les experts du secteur se plaignent de la difficulté de diffuser du contenu AR et VR aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad sur le Web. Par exemple, les agences de marketing ont investi dans des campagnes de réalité augmentée plus immersives pour permettre aux consommateurs d'interagir avec les produits dans un environnement réel.



Toutefois, sur iOS, ces expériences exigent que les utilisateurs téléchargent une application, ce qui augmente les coûts et réduit l'audience potentielle. En effet, Safari n'est pas compatible avec la norme WebXR, une API universelle qui prend en charge les casques de réalité virtuelle et augmentée sur les sites Web.

WebXR est un ensemble de standards utilisés pour supporter le rendu de scènes 3D vers du matériel conçu pour présenter des mondes virtuels (Réalité Virtuelle, ou VR), ou pour ajouter des contenus graphiques dans le monde réel, (Réalité Augmentée, ou AR).



Si Google Chrome sur Android a commencé à prendre en charge WebXR en 2018, la fonctionnalité n'a pas encore été ajoutée sur iOS. Comme WebKit est le seul moteur web autorisé sur iOS, les développeurs ne peuvent même pas créer un navigateur web tiers compatible avec WebXR. C'est pour cela que Mozilla doit se contenter d'une app qui utilise ARKit et WebXR.

Si vous voulez lancer une campagne avec WebXR, il faut donc vous priver d'une partie des internautes. En France, cela représente près de 30% du marché, et ce chiffre monte même à 50% aux États-Unis. Il existe des solutions de contournement pour atteindre les utilisateurs d'iPhone sur le web, mais elles sont plus coûteuses et moins efficaces que l'ARKit d'Apple.

Un support de WebXR en vue sur iOS ?

ll ne fait aucun doute qu'Apple intègrera la technologie dans un avenir plus ou moins proche; la question étant de savoir quand.



Maciej Stachowiak, responsable de WebKit (le moteur utilisé dans Safari), a déclaré en 2020 qu'Apple était "enthousiaste à l'égard de WebXR". Mais depuis, c'est le calme plat de ce côté là, des développeurs qualifiant même Safari de nouvel Internet Explorer à cause d'Apple qui ne se presse pas pour prendre en charge de nouvelles fonctionnalités dans son navigateur.



La bonne nouvelle vient d'iOS 15.5 bêta qui apporte un support expérimental pour l'API WebXR. Il est possible que cela arrive prochainement et qu'Apple ne communique pas encore dessus pour ne pas faire de révélation avant la sortie de son casque de réalité mixte qui doit nous arriver fin 2022 ou début 2023. On imaginait une présentation aux développeurs avec la bêta d'iOS 16.