YouTube & Spotify seront comme Netlfix absents du Vision Pro

Mauvaise nouvelle pour Apple et le Vision Pro. En plus de Netflix, YouTube et Spotify ne seront pas présents sous forme d'application. Toutes ces grandes sociétés attendent qu'une chose avant de se lancer, des millions d'utilisateurs quotidien.

Des absents importants

Il y a quelques jours, Apple a dévoilé une liste d'applications de divertissement qui seront présentes pour le lancement du Vision Pro. Une liste dans laquelle on peut retrouver ESPN, TikTok, MLB ou encore Disney+. Malheureusement, d'autres apps populaires se montrent plus réticentes.



Ce matin, Netflix a confirmé qu'elle sera totalement absente pour le lancement du Vision Pro. Le seul moyen d'accéder au service sera de passer par un navigateur web, ce qui est loin d'être optimisé et pratique au quotidien.

Mais le géant du streaming n'est visiblement pas le seul. Il y a quelques minutes, nous venons d'avoir la confirmation que YouTube et Spotify rejoignent Netflix sur la liste des récalcitrants. Un coup dur pour Apple tant ces trois applications sont ultra-populaires à travers le monde. Une fois de plus, l'unique moyen d'accès à ces services sera le web.



La raison principale serait le prix élevé du produit et la faible audience au départ. Autrement dit, ces trois sociétés attendent que le Vision Pro se vende comme des petits pains pour prendre le temps de développer une application dédiée à cette plateforme. Un argument valable bien que surprenant étant donné qu'Apple a tout fait pour faciliter la vie des développeurs via un système d'adaptation de l'application iPadOS vers visionOS.