Vision Pro : les notifications seront plus rares que sur iPhone et iPad

Chaque jour, vous pouvez recevoir des centaines de notifications que ce soit sur votre iPhone, iPad, Apple Watch ou votre Mac. Certaines seront utiles et d’autres vous feront perdre votre temps. Avec le Vision Pro, les notifications devraient être limités, il n’y aura pas (par exemple) de notification web Safari !

L’Apple Vision Pro et les notifications

Le Vision Pro va se distinguer en offrant une expérience utilisateur nettement différente de celle des appareils traditionnels comme l’iPhone et l’iPad. Une des caractéristiques de l’ordinateur spatial est la diminution du nombre de notifications que les utilisateurs reçoivent. Les propriétaires de l’Apple Vision Pro pourront remarquer une réduction notable des interruptions grâce à une approche restrictive en matière de notifications. Contrairement à l’iPhone et à l’iPad, le Vision Pro ne supporte pas nativement les applications Web progressives (PWA) ni les notifications Web Push. À ce jour, il n’est pas clair si cette fonctionnalité sera intégrée dans une future mise à jour bêta de VisionOS.



Steve Moser, contributeur chez MacRumors, a attiré l’attention sur ce détail dans un post sur X (anciennement Twitter). Les applications Web progressives (PWA), qui utilisent des technologies web standard telles que HTML, CSS et JavaScript, ne bénéficient pas d’une intégration complète dans le Vision Pro. Ce manque de support signifie qu’il n’existe pas d’option “Ajouter à l’écran d’accueil” dans Safari pour ces applications, ni de fonctionnalité pour les notifications push Web. Globalement, les notifications n’ont pas une si grande importance, toutefois c’est regrettable pour l’absence d’ajout sur l’écran d’accueil, car cette approche permet d’avoir un raccourci sur son écran d’accueil vers un site qui ne propose pas d’application sur l’App Store, ce qui peut s’avérer très pratique.

Dans l’écosystème actuel du Vision Pro, seules les notifications générées par visionOS et les applications spécifiquement conçues pour être compatibles avec VisionOS apparaîtront sur l’écran d’accueil. Cette approche garantit une expérience plus concentrée et moins de perturbations pour l’utilisateur, pile ce que recherche Apple pour son ordinateur spatial.

Et si c’était un avantage ?

Cette réduction des notifications sur l’Apple Vision Pro peut être vue comme un avantage, contribuant à une utilisation plus immersive et moins distrayante. Dans le contexte des appareils comme l’iPhone ou l’iPad, les utilisateurs sont habitués à un flux constant d’informations via les notifications. Cependant, pour ceux qui utiliseront le Vision Pro, l’approche sera différente. Ils pourront néanmoins continuer à visualiser leur notification sur leur Apple Watch ou iPhone avec le Vision Pro devant les yeux.