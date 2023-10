L'AirTag 2 est repoussé à 2025 selon une récente rumeur

L'AirTag a-t-il vraiment besoin d'un renouvellement rapidement ? Si certains seraient tentés de dire oui, pour Apple, l'urgence n'est pas de renouveler son AirTag, mais plutôt de se concentrer sur d'autres produits qui sont sur des marchés largement plus concurrentiels.

L'AirTag 2 repoussé à 2025

Les clients Apple devront peut-être attendre un peu plus longtemps pour mettre la main sur la nouvelle génération de l'AirTag d'Apple. Selon le célèbre analyste d'Apple, Ming-Chi Kuo, la production en masse et le lancement de l'AirTag 2 ont été repoussés à 2025, modifiant ainsi le calendrier initial d'Apple. Il semble que les plans concernant cet accessoire aient été légèrement modifiés sans raison particulière.



Auparavant, il était prévu que la production en masse de l'AirTag 2 commencerait au dernier trimestre de 2024, laissant entrevoir un lancement possible fin 2024 ou début 2025. Cependant, ces estimations ont été révisées et la nouvelle échéance pour l'initiation de la production en masse est désormais fixée à 2025.

L'une des raisons potentielles de ce report pourrait être liée à l'intégration prévue de l'AirTag 2 dans un écosystème naissant d'informatique spatiale qu'Apple est actuellement en train de développer. Le Vision Pro, un élément central de cet écosystème, permettra la connexion avec d'autres appareils. Bien que l'intégration entre l'AirTag et le casque Vision Pro ait été mentionnée, les détails restent encore flous.



Il est prévu que la puce Ultra Wideband (UWB) de l'AirTag pourrait jouer un rôle crucial dans la transmission des informations de position au Vision Pro. Cette fonctionnalité pourrait permettre une localisation exacte des objets dans l'espace, ce qui serait une avancée majeure dans le domaine de l'informatique spatiale.

À ce stade, les informations disponibles sur l'AirTag 2 sont assez limitées.



Toutefois, il est probable que le nouvel AirTag inclura la puce Ultra Wideband de deuxième génération d'Apple, qui a été introduite avec les modèles d'iPhone 15. Cette mise à niveau technologique pourrait améliorer considérablement la précision du suivi en intérieur, rendant l'AirTag 2 encore plus utile et efficace pour retrouver des objets égarés.

