L'erreur d'Apple qui confirme l'arrivée du MacBook Air M4

Dans un monde où les secrets technologiques sont difficiles à préserver, les marques ne peuvent se permettre aucune erreur. Apple, habituellement impeccable en la matière, a cette fois commis une faute. La dernière mise à jour macOS révèle clairement des références au futur MacBook Air M4.

La boulette

Fait rare, Apple semble avoir commis une erreur avec sa nouvelle mise à jour macOS publiée ce soir. Deux nouvelles références, "Mac16,12" et "Mac16,13", apparaissent dans la mise à jour macOS Sequoia 15.2, annonçant clairement l'arrivée prochaine des MacBook Air M4 en versions 13 et 15 pouces.

Entre nous, cela n'a rien de surprenant. Mark Gurman avait déjà mentionné une sortie début 2025, et le MacBook Air M4 était pressenti après le lancement du MacBook Pro M4 le 8 novembre dernier, il y a seulement un mois. Si vous envisagez de changer de MacBook Air, nous vous recommandons de patienter encore quelques mois.



Le MacBook Air M3 est arrivé en mars 2024, et son successeur, le MacBook Air M4, devrait sortir presque un an plus tard. Comme souvent ces dernières années, Apple n'a pas prévu de modifications externes majeures. Cependant, l'intérieur devrait être renforcé avec la nouvelle puce M4 et 16 Go de RAM de base pour mieux supporter Apple Intelligence dans les années à venir.