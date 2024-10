Google : une amende salée à 700 millions de dollars pour pratiques anticoncurrentielles

On apprend aujourd'hui que Google s'est résiliée à payer une amende de 700 millions de dollars et effectuer davantage de modifications pour rendre son Play Store plus équitable. Une affaire interminable qui pour la première fois depuis longtemps semble aller de l'avant.

Enfin du concret chez Google

Les temps sont difficiles pour Google sur le plan juridique. Après la défaite face à Epic Games la semaine dernière, on apprend que la société s'apprête à payer une amende d'un montant de 700 millions de dollars dans un procès contre tous les États américains.



L'Amérique toute entière reproche à Google des pratiques anticoncurrentielles interminables sur le Play Store, sa boutique d'applications. Comme son concurrent Apple, l'impossibilité pour les développeurs de mettre en place un système de paiement externe est jugé comme abusif et commence à ne plus vraiment être accepté. Sans oublier le ministère de la Justice qui l'accuse d'abuser de sa domination dans la recherche en ligne.

Bien que Google conteste ce verdict, elle s'engage à apporter plusieurs changements au Play Store. Quatre gros chantiers qui doivent voir le jour dans les mois à venir et permettre à Google de ne plus retourner devant les tribunaux à cause de ce sujet.

Google promet du changement

4 changements promis par Google pour le Play Store :

Accroître notre engagement envers le choix du magasin d'applications

Rationaliser le chargement latéral tout en donnant la priorité à la sécurité

Étendre la facturation au choix de l'utilisateur à plus de personnes

Élargir la communication ouverte sur les prix

À travers ces grands titres, on note la promesse de la firme de simplifier tout le processus lié de près ou de loin au Play Store. Stopper les messages négatifs lorsqu'un utilisateur télécharge une application ailleurs ou encore lui laisser la possibilité de mettre la méthode de paiement de son choix (externe) en favori sont des exemples concrets de ce que la justice attend de Google pour 2024.



Concernant l'amende de 700 millions de dollars, 70 millions iront directement dans les poches des États, tandis que les 630 millions restants seront redistribués à des millions de consommateurs sous la forme d'un crédit d'au moins 2 $ par personne.